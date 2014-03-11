آغاز سومين دوره مسابقات ملي رباتيك/مسابقات بين المللي ربات هاي پرنده در دانشگاه آزاد سنندج برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات ملی رباتیک آزاد کردستان در 5 اسفند ماه سال 1389 و دومین دوره آن هم در 12 و 13 مهر ماه سال 91 در سنندج برگزار شد.

امروز سومین دوره مسابقات ملی رباتیک آزاد کردستان با حضور جمعی از مسئولان استان در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج کار خود را آغاز کرد.

این دوره از مسابقات در سه لیگ حرفه ای شامل انسان نما، پرنده،مین یاب اتوماتیک و شبیه ساز دوبعدی و لیگ بتدی شامل مسیریاب، مسیریاب ویژه،جنگجو و حال ماز و هم چنین لیگ نمایشگاهی برگزار شده است.

در این دوره دو تیم از استان تهران، دو تیم از فارس، سه تیم از مازندران، سه تیم از اصفهان، چهار تیم از گلستان، هفت تیم از ایلام، 26 تیم از کردستان،یک تیم از آذربایجان غربی و یک تیم از استان سمنان در این دوره از مسابقات شرکت کردند.

نماد این دوره از مسابقات رباتیک آزاد کردستان توسط بازوی روباتیکی آوات اختراع دو مخترع سنندجی میلاد سعیدی و زاهد کمانگر رونمایی شد.

ایران بعد از دو کشور آمریکا و ژاپن توانسته به ساخت این نوع بازوی روباتیکی دست پیدا کند و این اختراع مهم بیشتر در مراکز تحقیقات هسته ای و فضایی کاربرد دارد.

طراحی نخستین لیگ استاندارد بین المللی در مسابقات رباتیک آزاد کردستان

معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در حاشیه افتتاحیه این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: قرار شده این مسابقات همه ساله در این دانشگاه برگزار شود.

عادل فاطمی عنوان کرد: برگزاری این مسابقات باعث ایجاد نشاط علمی در بین دانشجویان و دانش آموزان و هم چنین تقویت روحیه خود باوری و اعتماد به نفس در آنها خواهد شد.

وی اظهارداشت: برای تسهیل در انجام کارها و کاهش نیروی انسانی و هم چنین کاهش هزینه ها وجود ربات در عرصه های مختلف تاثیر بسزایی دارد که برگزاری این مسابقات در راستای تقویت و تبدیل دانش به فن آوری برگزار شده است.

وی اعلام کرد: نخستین لیگ پرنده استاندارد بین المللی در این دوره ازمسابقات توسط شرکت رباتیک ناج طراحی و اجرا شده است.

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج از برنامه ريزي براي برگزاري مسابقات بين المللي ربات هاي پرنده در سال آينده خبر داد و گفت: انتظار مي رود كه در سايه همكاري و تعامل مديران استان و همچنين حمايت هاي مسئولان دانشگاه آزاد شاهد برگزاري اين رقابت ها در سطح خوب و قابل قبولي باشيم.

برگزاری مسابقات رباتیک در لیگ پرنده به صورت بین المللی در سنندج

رئیس سومین دوره مسابقات ملی رباتیک آزاد کردستان نیز گفت: در این دوره از مسابقات هشت تیم ربات پرنده، 12 تیم جنگجو، چهارتیم شبیه ساز دو بعدی فوتبال، 9 تیم مسیریاب ویژه، 12 تیم مسیریاب ساده و 9 تیم نمایشگاهی با هم به رقابت می پردازند.

هیرش سلطان پناه عنوان کرد: کمیته های فنی بر اساس استانداردهای بین المللی و داخلی اقدام به طراحی و اجرای لیگ ها کرده اند.

وی با اشاره به اینکه لیگ پرنده این دوره از مسابقات استاندارترین لیگ پرنده تاکنون در سطح کشور است، اظهارداشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته شده مسابقات این لیگ در سال آینده در سطح بین المللی برگزار می شود.

وی اظهارداشت: هدف ما از برگزاری این دوره از مسابقات تبدیل استان کردستان به قطب رباتیک کشور، ایجاد زمینه و بستر برگزاری مسابقات رباتیک در سطح بین المللی و ترویج مباحث و موضوعات مربوط به رباتیک در مدارس و مراکز آموزش فنی وحرفه ای و هم چنین دانشگاه ها است.

باید به سمت هوشمندسازی ربات های پرنده حرکت کنیم

نعیم آجیل فروشان یکی از بنیان گذاران ربات پرنده در ایران و مدیرعامل شرکت ناج هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت ناج اقدام به انجام فعالیت‌ های پژوهشی، مسابقاتی و تجاری مختلفی در زمینه رباتیک، کنترل وسیستم‌ های هوشمند می کند.

وی ادامه داد: به کارگیری دانش و فن آوری درعرصه های مختلف زندگی اجتماعی انسان منجر به ایجاد آرامش و امنیت می شود و شرکت ما به دنبال تحقق این امر مهم است.

وی اظهارداشت: زمینی که برای لیگ ربات پرنده طراحی شده تنها منوط به بازی نیست بلکه کاملا به صورت حرفه ای طراحی شده است.

آجیل فروشان ادامه داد: در این لیگ یک تونل باد تعبیه شده که در آن شبیه سازی بادهایی در سطح بادهای فرانسه و هلند شده است که ربات ها با ورد به این اتاق باید تعادل آنها حفظ و تا به مرحله بعدی راه یابند.

وی عنوان کرد: سپس بعد از طی دو راهرو وارد یک حلقه متحرک شده سپس وزنه و بار مشخص شده ای را برداشته و داخل سطل آبی که در مسیرتعیین شده قرار داده شده است، باید قرار دهند.

وی ادامه داد: سپس ربات باید وارد اتاقکی که شبیه سازی یک خانه است ،می شود که این کار یا از طریق پنجره ها یا در ورودی صورت می گیرد که هر کدام امتیازهای ویژه ی خود را دارد.

آجیل فروشان اظهار داشت: در داخل خانه هم عکس هایی از چهره های ماندگار و هم پنین چندین کاراکتر مختلف نصب می شود و ربات باید چهره و کاراکترها را به صورت دید مستقیم یا با دوربین شناسایی کند.

وی عنوان کرد: یکی از اهداف و برنامه های آینده ما این است که ربات ها نه با دوربین و نه دید مستقیم بلکه به صورت هوشمند مسیرها و کاراکترها را شناسایی کنند.

تیم های شركت کننده در سومین دوره مسابقات ملی رباتیک آزاد کردستان از امروز به مدت دو روز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با هم به رقابت می پردازند و قرار است كه در پايان از تيم هاي برتر هر بخش تقدير و تجليل به عمل آيد.