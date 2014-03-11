به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوري اسلامي ايران گزارش داد: در 11 ماهه سال جاري شش ميليارد و870 ميليون دلار از كل ارزش صادرات كشورمان به توليدات استان تهران،شش ميليارد و 349 ميليون دلار به توليدات استان بوشهر وسه ميليارد و 574 ميليون دلار به توليدات استان خوزستان اختصاص داشته است.



پس از استان‌هاي فوق الذكر بيشترين ميزان صادرات به ترتيب از توليدات استانهاي اصفهان ، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، كرمان، مركزي، آذربايجان غربي ويزد بود. در مجموع 80 درصد از وزن و87 درصد ارزش كل صادرات كشورمان مربوط به توليدات 10 استان فوق الذكر بوده است.