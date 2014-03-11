حقوق خانواده مسلمان در نظام قضایی شرعی در کرانه باختری فلسطین بررسی و مکتوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فراسوی قانون: حقوق خانواده مسلمان در نظام قضایی شرعی در کرانه باختری فلسطین Beyond the Code: Muslim Family Law and the Shariʼa Judiciary in the Palestinian West Bank » توسط «لین ولکمن» به نگارش درآمده است.

موضوع کتاب حقوق خانواده در اسلام و نظام قضائی شریعت محور، ذیل تمرکز بر کرانه غربی در فلسطین، است. از جمله مباحث مورد توجه کتاب می توان به مباحثی هم چون «روابط بین زوجین»، «طلاق»، «حقوق زن مطلقه» و «وضعیت حقوقی زنان بیوه در جهان عرب» اشاره نمود.

هدف نویسنده این کتاب بررسی گروهی از مباحث حقوق خانواده در دل زمینه های قانونی موجود اسلامی و دانش معاصر بوده است.

وی در انجام این مهم با تمرکز با احوال شخصیه در قوانین فلسطین کوشیده است نسبت قوانین و رویه های موجود را با اصول شریعت از یک سوی و نیازهای معاصر، از سوی دیگر بسنجد.

نویسنده در توضیحی پیشینی نسبت به دلایل انتخاب مورد فلسطین برای مطالعه خود یادآور شده است که فقدان دولت مرکزی در فلسطین و کرانه باختری سبب ساز آن گردیده است که وضعیت حقوق خانواده در این منطقه بیانگر ترکیبی از رویکردهای حقوقی در کشورهای عربی باشد و هم از این روی، مطالعه آن قابل توجه گردد.

فصول اصلی این کتاب از این قرار است: «مقدمه: دادگاه ها، قوانین و موارد»، «دادگاه های شرعی: موقعیت ثابت در جهانی متغیر»، «ازدواج نمودن: چیستی و چگونگی قرارداد»، «چندین مبحث: جهیزیه، شروط ضمن عقد و چندهمسری»، «ازدواج و حقوق: حقوق و مسئولیتهای زوجین در پیشگاه دادگاه»، «طرح دعوای طلاق: انتظارات و رویه ها»، «زمانی که پایان می یابد: انتظارات زنان مطلقه و بیوه» و «نتایج: به سمت یک حقوق فلسطینی در احوال شخصیه؟»

این کتاب در 444 صفحه تنظیم یافته و حاوی 9 فصل اصلی (شامل فصل مقدمه)، فرهنگ لغات دشوار، کتاب شناسی و ایندکس در پایان کتاب است.