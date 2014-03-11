توسعه و ترویج فرهنگ پژوهش در تمامی ارکان جامعه ضرورتی انکار ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید متقی طلب ظهر سه شنبه در حاشیه ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر گیلان در رشت افزود: پژوهش يكي از اصلي‌ ترين معيارهاي پيشرفت جوامع و گام نخست در توسعه همه جانبه هر كشور محسوب مي‌ شود.

وی اظهارداشت: تشويق به انجام كارهاي پژوهشي، بكارگيري يافته‌هاي علمي و پژوهشي و اهميت دادن به این مهم از دلائل پيشرفت بسياري از جوامع است.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: لازمه پيشرفت هر جامعه دستيابي به تكنولوژي جديد است و اين مسئله ازطريق تحقيق و پژوهش امكان‌ پذير خواهد بود.

وی تصریح کرد: كم‌ توجهي به نتايج حاصل از تحقيقات موجب بروز آسيب‌ هاي جبران ناپذير به امر پژوهش و صنعت كشور مي‌ شود.

متقی طلب در ادامه تحقيق را ركن مهم برنامه‌ هاي دانشگاهي دانست و افزود: براي تحقق اهداف پژوهش در جامعه بايد مسئولان اجرايي شرايط مناسبي را براي محققان فراهم كنند.

وی همچنین از امضای موافقت نامه بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری گیلان خبر داد و گفت: با هدف آغاز فعالیت کمیته تشخیص صلاحیت ها شرکت ها و موسسات دانش بنیان، موافقت نامه ای بین دبیرخانه کارگروه امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهری و پارک علم و فناوری استان به امضا خواهد رسید.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان افزود: این موافقت نامه طی مراسمی در روز اختتامیه ششمین جشنواره علمی و فناوری فکر برتر گیلان با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان ریاسیت جمهوری و مسئولان استانی به امضا می رسد.

وی تصریح کرد: با استناد به ماده (3) آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها و برمبنای آئین نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان از طرف معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، پارک علم و فناوری استان به مدت یک سال به عنوان کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان انتخاب شد.