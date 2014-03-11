به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر توفیق در هفدهمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی،افزود: آن دسته از طرح‌های تحقیقاتی که ریسک ندارند باید به سرعت تحویل بخش صنعت شود تا به مرحله تولید برسد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به بیان وضعیت فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور از دهه 60 تاکنون پرداخت و اظهار داشت: در دهه 60 و دوران جنگ تحمیلی تمام تمرکز کشور بر روی خودکفایی بود و دراین دوره و دوران سازندگی، سیاست حمایت از تولید داخل به جای واردات مطرح شد.

وی با بیان اینکه در دهه 80 علم و فناوری به عنوان محور توسعه قرار گرفت، ادامه داد: در این دوره مراکز تحقیق، توسعه و پژوهش‌های کاربردی پا به عرصه فعالیت گذاشتند و اکنون در دهه 90 مقوله اقتصاد مقاومتی در مرکز توجه مسئولان و تصمیم گیران نظام قرار دارد.

توفیق با تاکید بر اینکه اکنون "دوره انشای قدیمی علم بهتر است یا ثروت" به پایان رسیده است، خاطر نشان کرد: باید موضوع این انشاء را به چگونگی تبدیل ثروت از علم تغییر دهیم.

وی به رویکردهای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد و یادآور شد: در سیاست‌های جدید صنعت باید ارز مورد نیاز را خودش تامین کند و به صندوق ذخیره ارزی متکی نباشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم توجه جدی به جهش در صادرات تاکید کرد و ادامه داد: در این راستا باید علاوه بر تکمیل و توسعه حلقه‌های مفقوده زنجیره ایده تا صادرات، فعالیت‌هایی همچون گسترش صادرات خدمات دانش فنی و فناوری در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین تاکید کرد: علاوه بر این صندوق‌های حمایتی باید ریسک طرح‌های تحقیقاتی را بپذیرند و به تجاری سازی این طرح‌ها کمک کنند.





