به گزارش خبرگزاری مهر، بهرامیان افزود: 90 هزار خانوار تحت پوشش در کمیته امداد داریم که در قالب 170 هزار نفر در 18 سرفصل خدمت‌رسانی در حوزه حمایت استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته این تعداد 87 هزار خانوار بوده است،افزود: در 11 ماهه جاری تعداد خانواده های تحت حمایت 90 هزار خانوار بوده که نسبت به سال گذشته 9 درصد رشد داشته است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان تصریح کرد : وقتی صحبت از مددجو می‌شود، یعنی افرادی که از 18 خدمت بهره‌مند می‌شوند و این در حالی است که امسال کمیته امداد به90 هزار نفر غیر مددجو و مراجعه‌کننده خدمات‌رسانی کرده است که در این زمینه نیز 16 درصد رشد خدمات‌رسانی به مراجعه‌کنندگان بیشتر رخ داده است.

وی به مستمری پرداختی به مددجویان اشاره کرد و ادامه داد: ماهیانه 4 میلیارد تومان مستمری پرداختی به حساب مددجویان واریز می‌شود و در 11 ماهه جاری 44 میلیارد تومان مستمری به حساب مددجویان پرداخت شده است.

بهرامیان با بیان اینکه برای 8 هزار خانوار تحت پوشش بیمه ، هر ماه بیش از یک میلیارد تومان به حساب تأمین اجتماعی واریز می‌شود،گفت:‌15 میلیارد تومان در این 11 ماهه به حساب بیمه واریز شده است.

وی اضافه کرد:سه هزار نوعروس امسال کمک هزینه جهیزیه دریافت کردند که جمعاً سه میلیارد تومان هزینه شده است.

بهرامیان با بیان اینکه تا کنون در سالجاری به 50 هزار نفر مددخواه موردی کمک شده است،بیان کرد:از جمع کل اعتبارات دولتی، 697 میلیارد ریال در حوزه حمایت پرداخت شده است.

وی گفت: در حال حاضر 9 هزار یتیم در طرح اکرام داریم که 49 هزار حامی از آنها حمایت می‌کند که به طور متوسط سرانه ماهیانه به هر یتیم 100 هزار تومان پرداخت می‌شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان در پایان به سایر خدمات از جمله معافیت500 نفر از مشمولان خدمت سربازی اشاره و تصریح کرد: کمیته امداد استان اصفهان در بخش درمان و مددکاری رتبه نخست کشوری را کسب کرده است.