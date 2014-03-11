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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۰

رحیم نیا:

مدارس فیروزه برای مبارزه با فقر آهن طرح آهن‌یاری را اجرا کردند

مدارس فیروزه برای مبارزه با فقر آهن طرح آهن‌یاری را اجرا کردند

نیشابور- خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه بهداشت و درمان فیروزه از اجرای طرح آهن‌یاری در مدارس این شهرستان به منظور مبارزه با فقر آهن در بدن خبر داد.

مهدی رحیم‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: طرح آهن‌یاری در بین هزار و 671 نفر از دانش‌آموزان دختر اول و دوم متوسطه فیروزه از ابتدای آذرماه به‌مدت 16 هفته به اجرا درآمد.

رحیم‌نیا بیان داشت: برابر دستورالعمل ارسال شده از وزرات بهداشت و درمان باید مکمل یاری آهن به‌مدت 16 هفته متوالی به تعداد یک قرص در هفته در مدارس اجرا شود که این کار در فیروزه با همکاری اداره آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد.

وی گفت: کم‌خونی ناشی از فقر آهن یکی از گسترده‌ترین انواع سوءتغذیه و کم بودن مصرف گوشت‌های قرمز یکی از علل آن است.

رحیم‌نیا افزود: کمبود آهن در دختران سبب کاهش توان ذهنی و قدرت یادگیری، افت تحصیلی، خستگی زودرس، ضعف و بی‌حالی، افزایش ابتلا به بیماری‌ها و کاهش مقاومت بدن در برابر بیماری‌ها می‌شود.

وی اظهار داشت: برنامه آهن یاری در دختران گام موثری در ارتقای سطح سلامت این گروه سنی، پیشگیری از کمبود آهن، پرورش مادرانی توانمند و نسلی سالم را تامین می‌کند.

رحیم‌نیا اضافه کرد: همزمان با اجرای این طرح اقداماتی از جمله تهیه بسته‌های آموزشی تغذیه برای معلمان و دانش‌آموزان، و نظارت بر بوفه‌های مدارس و ممانعت از فروش مواد غذایی کم ارزش مانند پفک، چیپس، شکلات و ... توسط شبکه بهداشت و درمان فیروزه انجام شده است.

کد مطلب 2254221

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