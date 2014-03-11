مازندران به جایگاهش در گردشگری دست نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی ظهر سه شنبه در جلسه برقراری زیرساختهای پرواز هوایی ساری - دبی، توسعه صنعت گردشگری و اکوتوریسم را از مهمترین برنامه ها دانست و گفت: امکان سنجی برای توسعه صنعت گردشگری خارجی از اراکان اساسی رشد به شمار می رود.

وی با بیان اینکه باید ظرفیتها و فرصت ای نوین گردشگری مورد بررسی قرار گیرد، اظهار امیدواری کرد تا با ایجاد زمینه های مناسب سرمایه گذاری، شاهد توسعه سرمایه گذاری در استان باشیم.

به گفته احسانی، برقراری امنیت، ایجاد امکانات مناسب، ارتقای درجه کیفی اقامتگاهها از جمله گامها برای توسعه گردشگری خارجی در استان است.

موسی مشاء زمینی مدیرکل فرودگاههای مازندران نیز، با بیان اینکه فرودگاه دشت ناز در ارزآوری نقش بسزایی دارد، کمبود نشست های تخصصی در زمینه گسترش صنعت توریسم را از جمله مسادل بیان کرد.

وی اظهار داشت: پروازهای خارجی در افزایش ارزآوری نقش مهمی دارند و باید زیرساختها مورد نیاز تامین شود.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مازندران نیز گفت: برای خروج استان از بن بست ورود مسافران باید برنامه ریزی شود و برقراری پروازهای هوایی نقش مهمی در توسعه استان خواهد داشت.

عیسی نیا افزود: امیدواریم با اجرای طرح های گردشگری و همکاری بخش های مختلف، شاهد رونق استان در بخش گردشگری باشیم.