توسعه پایدار محدود به رشد اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سعیدآبادی ظهر سه شنبه در حاشیه همایش ارتقا سلامت استان هرمزگان اظهارکرد: اصلی ترین و مهم ترین مولفه ی پیشرفت و توسعه یافتگی یک مملکت سلامت اجتماعی است.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: امروزه معیارهای توسعه یک کشور به حجم توسعه ترانزیت و حجم صادرات و واردات و تعداد نفت کش ها نیست بلکه سلامت اصلی ترین معیار برای توسعه یافتگی یک منطقه به شمار می رود.

وی در ادامه بیان کرد: کمیسیون ملی یونسکو متولی اجرای برنامه های یونسکو در چهارچوب دو اولویت در ایران به فعالیت می پردازد، نخست اینکه جمهوری اسلامی چه نقشی و مشارکتی در صلح جهانی خواهد داشت و دومین اولویت زندگی بهتر مردم در توسعه زندگی و سبک بهتر زندگی کردن است.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران افزود: رسیدن به این اهداف در پنج حوزه آموزش، فرهنگ، علوم اجتماعی و انسانی و استفاده از علوم طبیعی و محیط زیست و حوزه ارتباطات امکان پذیر است؛ اگر بخواهیم برای صلح جهانی قدم برداریم به عنوان کشوری با تمدن چند هزار ساله باید این حوزه ها را شناسایی کرده و براساس تأکید بر آن گام برداریم.

سعیدآبادی بیان کرد: اصلی ترین و مهم ترین مولفه پیشرفت و توسعه یافتگی یک مملکت سلامت اجتماعی است و اگر بخواهیم اقدام به برنامه ریزی کنیم باید سلامت اجتماعی را مقدم بر همه چیز بگذاریم و بدون آموزش و یادگیری و بدون فرهنگ سازی امکان تقویت آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نسخه واحد برای سلامت اجتماعی وجود ندارد، گفت: باید میراث فرهنگی، صنایع دستی، علوم طبیعی و گویش ها را شناسایی و با تمرکز بر قوی کردن آن ها بتوانیم حرکتی شکوفا کننده داشته باشیم.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران خاطرنشان کرد: استان هرمزگان پیش از اینکه با صادرات و واردات شناخته شود باید سعی بر این شود که بافت و معماری، آیین ها و سنت های آن شناخته شود و این موارد بدون توجه به مشارکت مردم امکان پذیر نیست.

سعید آبادی تصریح کرد: بحث توسعه پایدار فقط توسعه و رشد اقتصادی نیست و اینکه چقدر درآمد نفتی کسب کرده ایم بلکه در سه ضلع توسعه و رشد اقتصادی، فرهنگ، اجتماع و بحث محیط زیست است که با یک همکاری و تعامل منطقی پیشرفت می کند.

وی در بخشی از سخنان خود خاطرنشان کرد: باید ابتدا مشکلات مردم که نیازمند عزم و اراده هستند را رصد کنیم و به عنوان نماینده کمسیون ملی یونسکو در ایران حاضر هستیم که به آموزش های سلامت اجتماعی، اهمیت موضوع میراث فرهنگی بپردازیم.