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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۲۷

طی مراسمی/

سرپرست هسته گزینش استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

سرپرست هسته گزینش استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: سرپرست هسته گزینش استانداری کهگیلویه و بویراحمد طی حکمی از سوی موسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه طی مراسمی "ذبیح اله انصاری طلب" که پیش از این، بخشدار پاتاوه و کارشناس حوزه های اقتصادی و سیاسی و امنیتی استانداری بود به این سمت منصوب شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: گزینشگران باید بدون توجه به گرایش های قومی، حزبی، سلایق شخصی و گروهی، فرصت ورود افراد شایسته را فراهم کنند.

مجید محنایی افزود: گزینشگران نباید این فرصت را از افراد شایسته ای که دلسوز مردم هستند سلب کنند زیرا هسته گزینش حافظ قانون، حقوق و آبروی نظام  و مردم است.

وی بیان داشت: گزینشگران انتخاب نیروی متعهد، کارآمد، مومن، انقلابی و دلسوز نظام  و مردم را در ساختار بدنه دولت برعهده دارند و از این رو نقشی بسیار حساس و پراهمیت ایفا می کنند.

محنایی رعایت کامل امانتداری، تعهد کاری و خیرخواهی در فرآیند گزینش را ضروری دانست و گفت: اعمال سلیقه های شخصی در گزینش به ضرر جامعه است و ملاک باید کارآمدی و تعهد و مسئولیت پذیری باشد.

در پایان این مراسم "ذبیح اله انصاری طلب" به عنوان هسته گزینش استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب و از "روح اله موسوی" مدیر سابق هسته گزینش تقدیر شد.

کد مطلب 2254227

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