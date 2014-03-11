نخستین تور گردشگری و مذهبی کشور در گرگان راه اندازی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله سلیمانی فرد ظهر سه شنبه در جلسه آموزشی توجیهی هیات امنا مدیران واعضای مراکز فرهنگی قرآنی، خادمین ثابت وافتخاری مجری طرح آرامش بهاری افزود: در این تور که به صورت رایگان و یک روزه است علاقمندان می توانند از مکان‎‎های گردشگری، تاریخی و مکان‎های مذهبی که قدمت تاریخی دارد بازدید کنند.

وی با بیان اینکه حضور گردشگران و مسافران در استان تا امروز کم بوده و این یکی از دغدغه های اصلی مسئولین مربوطه به شمار می آید افزود: با توجه به اینکه اغلب مسافرانی که از استان عبور می کنند زائرین مشهد مقدس هستند باید تور یکروزه گردشگری و مذهبی می تواند به استقبال مسافران برای حضور بیشتر در استان کمک کند.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این طرح تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با استفاده از تعطیلات عید نوروزی وتقویت باورهای دینی و مذهبی و ارتقا سطح فکری فرهنگی زائرین وماسفرین نوروزی است.

حجت الاسلام روح الله سلیمانی فرد اظهار داشت: تبلیغ و ترویج سنت های اصیل اسلامی به هموطنان در عید نوروز باستانی و خدمت رسانی مطلوب وایجاد رضایت وعلاقه مندی زائران در بقاع واماکن متبرکه یکی دیگر از اهداف این طرح است.

وی از برگزاری طرح آرامش بهاره در 20 بقاع متبرکه وامامزاده در شهر های گرگان، کردکوی، بندرترکمن وآق قلا خبر داد و افزود: در این بقاع متبرکه، نمایشگاه محصولات فرهنگی نیز پیش بینی شده است تا مسافران بهره کافی را از امکانات فرهنگی در این مکانهای مذهبی ببرند.

رئیس اداره اوقاف وامورخیریه گرگان درخاتمه اذعان داشت: باتوجه به فرارسیدن ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا در فروردین ماه سال 93 شرایط خاص خواهد بود؛ با مشورتی که توسط بزرگان وروحانیون داشته ایم مراسم فاطمیه در گرگان بیش از 5 شب وروز برگزار نخواهد شد وطی پیش بینی های انجام شده این برنامه از 12 فروردین تا 15 فرودین انجام خواهد شد.