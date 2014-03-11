600 طلبه جذب حوزه علمیه آذربایجان شرقی می شوند/ 25 اسفند آخرین روز ثبت نام آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی قربانی سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه های علمیه تبریز حدود سه هزار و 500 طلبه مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: مدارس حوزه های علمیه در استان در شهرهای هادی شهر، مرند، شبستر، تسوج ، ملکان، بناب، مراغه و آذرشهر، هشترود، میانه و اهر طلبه پذیرش می کند.

معاون آموزشی حوزه علمه آذربایجان شرقی گفت: این حوزه ها در سه مقطع سیکل، دیپلم و تحصیلات دانشگاهی طبله می پذیرد و طلبه هایی که در حین ورود به حوزه مدرک تحصیلی سیکل دارند حدود 14 سال برای اخذ مدرک دکترا مشغول به تحصیل می شوند.

حجت الاسلام قربانی خاطرنشان کرد: شرایط سنی طلبه ها برای مقطع اول و دوم دبیرستان باید حداکثر متولد سال 75 و طلبه های سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی حداکثر 73 و کاردانی 71 و کارشناسی 69 و ارشد 65 و دکترا 63 باشد.

وی از فعال بودن 19 حوزه علمیه در استان خبر داد و افزود: حوزه علمیه استان از لحاظ علمی و پژوهشی رتبه اول شمال غرب کشور را از نظر کیفیت و کمیت کسب کرده است.

وی همچنین از خیران خواست تا از ساخت مدارس علمیه در استان حمایت کنند، چرا که ظرفیت حوزه های علمیه استان کامل است.

حجت الاسلام قربانی افزود: قرار بود پادگان 21 حمزه تبریز را در اختیار حوزه علمیه قرار دهند اما متاسفانه این امر عملی نشده است.

وی همچنین با اشاره به آخرین زمان ثبت نام در آزمون حوزه های علمیه که همزمان با سراسر کشور برگزار می شود، ادامه داد: علاقه مندان برای ثبت نام در این آزمون تا روز 25 اسفند امسال می توانند در سایت www.howzeh-gom.irثبت نام کنند.

گفتنی است آزمون ورودی حوزه های علمیه آذربایجان شرقی 20 فروردین ماه سال 93 ساعت 9 صبح در مصلای اعظم تبریز برگزار می شود.