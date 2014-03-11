یادمان شهدا در ورودی شهر خرم آباد رونمایی می شود/ تجلیل از ایثارگران نخبه

به گزارش خبرنگار مهر، مراد روشنی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های پیش بینی شده همزمان با روز بزرگداشت شهید در استان لرستان اظهار داشت: یکی از برنامه های پیش بینی شده در این زمینه رونمایی از یادمان شهدا در ورودی شهر خرم آباد است.

وی از برگزاری مسابقات خاطره نویسی، سرکشی از خانواده های شهدا و جانبازان، برگزاری مسابقات قرآنی و میزگردهای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در صدا و سیما خبر داد و گفت: غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری مراسم ها و ادعیه در 28 حسینیه استان، تجلیل از حافظان قرآن و ورزشکاران ایثارگر نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این روز است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از تجلیل از نخبگان ایثارگر این استان خبر داد و گفت: استان لرستان دارای 86 ایثارگر نخبه است که بر اساس شاخص های مدنظر در روز بزرگداشت شهید مورد تجلیل قرار می گیرند.

روشنی با اشاره به تشکیل ستادهای روز بزرگداشت شهدا در شهرستانهای مختلف استان با مسئولیت فرمانداران عنوان کرد: همچنین کاشت یک نهال به یاد هر شهید نیز یکی از برنامه های مدنظر در این روز است.

وی همچنین انجام تبلیغات عمومی در سطح شهرها، نصب تصاویر سرداران شهید در بزرگراه خرم آباد - اندیمشک و مراکز علمی استان، نواخته شدن زنگ بزرگداشت شهدا در سطح مدارس استان، ارسال پیامکها با مضمون بخشی از وصیت نامه های شهدا و .... را از دیگر برنامه های پیش بینی شده همزمان با روز بزرگداشت شهید در لرستان عنوان کرد.