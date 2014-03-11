به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود صبح امروز سه شنبه شورای عالی ورزش با حضور محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک و دیگر مسئولان این دو نهاد با حضور در محل نهاد ریاست جمهوری و در حضور دکتر حسن روحانی تشکیل جلسه دهند تا برنامه‌های ورزش در سال آینده به خصوص برای حضور در بازی های آسیایی، پیشنهادهای مورد نظر برای از بین بردن موانع پیش روی جضور در این بازی ها و همچنین بازی های المپیک را مورد بررسی قرار دهند.

حتی به همین منظور نشست خبری غلامرضا شعبانی بهار، معاون توسعه ورزش همگانی وزیر ورزش و جوانان که قرار بود صبح امروز برگزار شود، لغو شد اما در نهایت نشست مورد نظر برگزار نشد.

نشست شورای عالی ورزش در حالی لغو شد که این شورا طی چند سال گذشته هیچ نشستی نداشت. البته قرار است در اولین فرصت نشست مورد نظر برگزار شود.