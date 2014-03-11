فعالیت ستادهای ترخیص خودرو در ایام عید/ افزایش ساعت کار مراکز ترخیص

سرهنگ نادر خوش نظر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت مراکز ترخیص خودرو به منظور افزایش خدمات رسانی به شهروندان تا روز 29 اسفند ماه از ساعت 14 به 16 افزایش یافت. افرادی که خودروهای آنها از سوی پلیس توقیف شده است، می توانند برای ترخیص از ساعت 7:30 تا 16 به این مراکز در مناطق راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.

وی ادامه داد: به منظور تسهیل خدمات به شهروندان این مراکز از روز 29 فروردین تا 13 فروردین از ساعت 7:30 تا 14 باز بوده و به ارائه خدمات به رانندگان می پردازد. شهروندانی که اقدامات لازم را برای ترخیص خودرو انجام داده اند در ایام نوروز می توانند به این مراکز مراجعه کنند. البته خودروهایی که در ایام نوروز به علت تخلفات حادثه ساز توقیف شوند پس از طی دوران توقیف از سوی پلیس ترخیص می شوند.

به گفته رئیس ستاد ترخیص خودرو راهور تهران رانندگان می توانند برای سهولت در انجام ترخیص و جلوگیری از مراجعه مجدد در تماس با این مراکز از مدارک مورد نیاز برای آزاد سازی خودرو اطلاع پیدا کنند.