نایب قهرمانی ایثار در لیگ برتر بسکتبال با ویلچر موجب عزت جانبازان و معلولین قم است

محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم به باشگاه ایثار به عنوان یکی از باشگاه های فعال و سازنده در ورزش جانبازان و معلولین افتخار می کند و امیدوارم که این باشگاه همچنان به موفقیت های خود ادامه بدهد.

وی ادامه داد: کسب عنوان نایب قهرمانی رقابت های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور توسط تیم جانبازان و معلولین ایثار یک دستاورد ارزنده برای هیئت ورزش های جانبازان و معلولین محسوب می شود و قطعا در حد توان خود سعی در حمایت از این تیم خواهیم داشت.

پیروزمنش افزود: موفقیت در کسب عنوان نایب قهرمانی رقابت های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور در سال 1392 مایه مباهات تمامی جانبازان و معلولین استان قم است و امیدوارم این توفیقات در سایه الطاف خداوند متعال و همت والای عزیزان پرتلاش در باشگاه ایثار تداوم یابد.

وی تاکید کرد: ما فعالیت باشگاه فرهنگی ورزشی جانبازان و معلولین ایثار را برای رشد و توسعه ورزش جانبازان و معلولین قم یک فرصت ارزنده می دانیم و در تعامل نزدیک و جدی با عزیزان پرتلاش در این باشگاه همواره سعی کرده ایم که همکاری خوبی با یکدیگر داشته باشیم.

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان قم افزود: این تیم علاوه بر موفقیت های ارزند های که در سال های حضور خود در سطح اول مسابقات باشگاهی بسکتبال با ویلچر کشور داشته، ورزشکاران خوب و توانمندی را به ورزش جانبازان و معلولین قم معرفی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: چهره ارزنده ای نظیر محمد محمدنژاد به عنوان یکی از استعدادهای بسکتبال با ویلچر قم به تیم ملی جوانان کشورمان و عضویت این ورزشکار توانمند در تیم ملی اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا، مسابقات جهانی و بازی های پاراآسیایی توسط باشگاه ایثار قم محقق شده است.

پیروزمنش ابراز کرد: ما در سایر رشته ها نظیر والیبال نشسته، شنا، دو و میدانی، تیراندازی با کمان، پینگ پنگ، تنیس با ویلچر و چندین رشته دیگر نیز همانند بسکتبال با ویلچر ورزشکاران توانمندی داریم اما در این رشته ها از وجود یک باشگاه خصوصی توانمند مانند ایثار بی بهره هستیم و امیدوارم که در آینده در سایر ورزش های تحت پوشش هیئت جانبازان و معلولین نیز رونقی شبیه به بسکتبال با ویلچر را شاهد باشیم.