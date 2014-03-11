گردشگری در کنار معنویت باعث آرامش روح انسان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری ظهر شنبه در جلسه آموزشی توجیهی هیات امنا مدیران و اعضای مراکز فرهنگی قرآنی، خادمین ثابت و افتخاری مجری طرح آرامش بهاری افزود: آرامش با هیچ یک از خاصیت های مادی به وجود نمی آید و اگر انسان عالی ترین امکانات مالی را داشته باشد بازهم نیاز به آرامش دارد و تنها آرامش را با یاد خداوند متعال به دست می آورد.

وی ضمن قدردانی از برنامه های متنوع اداره اوقاف و امورخیریه استان در چند سال اخیر افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشکری استان به همراه معرفی و شناسایی مناطق گردشگری استان باید نسبت به معرفی امام زادگان استان نیز اقدامات لازم را انجام دهد.

حجت الاسلام طاهری با اشاره به این نکته که سخنرانی در مجالس ختم در حال از منسوخ شدن است ابراز نگرانی کرد و بیان داشت: منسوخ شدن سخنرانی در مراسم ختم یک واقعه خطرناک به شمار می رود زیرا مجالس ختم یک تذکری به مومنین برای یادآوری به معاد، محاسبه آخرت است از این رو سخن رانی در این محافل باید انجام شود.

