یک جوان اصفهانی در آستانه سال نو از طناب دار از رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سال جدید با تلاش و پیگیری‌های مستمر و وساطت بانی موسسه علی ابن ابیطالب و جمعی از خیرین، دومین اعدامی را از طناب دار نجات دادند ؛مددجو "ه.ر" که چهارسال گذشته در 26 سالگی به جرم قتل عمد محکوم به قصاص نفس شده بود از مرگ حتمی نجات یافت.

این مددجو در حکم سومی که برای وی صادر شده بود قرار بود فردا، بیست و یکم اسفند ماه حکم قصاص اجرا شود که از مرگ نجات یافت و به زندگی بازگشت.

بانی موسسه علی ابن ابیطالب در خصوص درگیریهایی که منجر به قتل می شود گفت: خشم نيرویی است دفاعی که برای دفاع از خود و پاسداری از حق در نهاد انسان گذارده شده ، ولی چون از محور اصلی خویش خارج گردد تبدیل به یکی از رذائل بزرگ می شود و رذائل مهم دیگری را با خود به همراه می آورد که ما باید در این گونه موارد برخودمان کنترل داشته باشیم.همانطور که در سوره آل عمران آيه 134 چنين آمده است "متقين كساني هستند كه در راحت و رنج انفاق مي كنند وخشم خود را فرو مي برند و از خطاي مردم مي گذرند و خداوند نيكوكاران را دوست مي دارد."

هدایت افزود :امیدواریم در این میان روح عفو و گذشت از دیگران در جامعه ماتقویت شود زیرا به فرموده مولای متقیان علی (ع) لذتی که در بخشش است در انتقام نیست.

وی ادامه داد: عفو و بخشش مهمترين عنصر پايدار سازي ارتباطات فردي، خانوادگي و اجتماعي است و عامل سلامتي روح و روان در فرد و جامعه است اما در کنار این موضوع امیدوارم با آموزش مهارت‌های زندگی و نحوه مقابله با خشم در خود و فرزندان و اطرافیانمان کمتر شاهد این گونه اتفاق ها باشیم ،چرا که این گونه درگیری ها بیشتر در دوران نوجوانی و جوانی رخ می دهد.

