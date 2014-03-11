  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۱۹

جشنواره حلقه‌های صالحین در خراسان جنوبی برگزار شد

جشنواره حلقه‌های صالحین در خراسان جنوبی برگزار شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: اولین جشنواره حلقه‌های صالحین به منظور معرفی الگوهای برتر و استفاده از تجارب حلقه‌های برتر در خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب علی نظري، فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)خراسان جنوبي صبح سه‌شنبه در اولين جشنواره صالحين اظهارکرد: پنج هزار و 500 حلقه از صالحين در استان فعال هستند كه با كيفيت سازماندهي شده اند.

وي گقت: اين جشنواره فرصت مناسبي براي انتقال تجارب افراد برتر به ديگران و در نهايت آماده شدن براي سربازي امام زمان(عج) است.

يعقوبي اين حركت را مهم و با ارزش دانست و گفت: در اين نهضت خستگي، محدودگويي و مسائل مادي و آفت هايي كه به آن خدشه وارد مي‌كند نبايد وارد شود.

وي حلقه صالحين را به عنوان پايه بسيج معرفي كرد و اظهار داشت:اجراي طرح تا كنون راضي كننده نبوده است ولي بركات زيادي داشته است.

سردار نظري حضور و گردآمدن جوانان پراكنده در مساجد را ازموفقيت هاي اين طرح معرفي كرد و افزود: در اين حركت و نهضت هركس به فراخور استعداد و حركت و به جايي مي رسد.

وي تصريح كرد: اين موضوع يك حركت و نهضت تربيتي است و افراد با استعدادهاي مختلف را در بر مي‌گيرد و هركس با توجه به استعداد خود در مسير هدايت قرار مي گيرد.

همچنين در اين مراسم چند تن از فعالان اين عرصه به بيان نظريات خوددر خصوص اين طرح پرداختند.

در پايان اين مراسم از 20 نفر از فعالان گروه های صالحین استان خراسان جنوبی تقدير بعمل آمد.

 

کد مطلب 2254249

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها