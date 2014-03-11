به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب علی نظري، فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)خراسان جنوبي صبح سه‌شنبه در اولين جشنواره صالحين اظهارکرد: پنج هزار و 500 حلقه از صالحين در استان فعال هستند كه با كيفيت سازماندهي شده اند.

وي گقت: اين جشنواره فرصت مناسبي براي انتقال تجارب افراد برتر به ديگران و در نهايت آماده شدن براي سربازي امام زمان(عج) است.

يعقوبي اين حركت را مهم و با ارزش دانست و گفت: در اين نهضت خستگي، محدودگويي و مسائل مادي و آفت هايي كه به آن خدشه وارد مي‌كند نبايد وارد شود.

وي حلقه صالحين را به عنوان پايه بسيج معرفي كرد و اظهار داشت:اجراي طرح تا كنون راضي كننده نبوده است ولي بركات زيادي داشته است.

سردار نظري حضور و گردآمدن جوانان پراكنده در مساجد را ازموفقيت هاي اين طرح معرفي كرد و افزود: در اين حركت و نهضت هركس به فراخور استعداد و حركت و به جايي مي رسد.

وي تصريح كرد: اين موضوع يك حركت و نهضت تربيتي است و افراد با استعدادهاي مختلف را در بر مي‌گيرد و هركس با توجه به استعداد خود در مسير هدايت قرار مي گيرد.

همچنين در اين مراسم چند تن از فعالان اين عرصه به بيان نظريات خوددر خصوص اين طرح پرداختند.

در پايان اين مراسم از 20 نفر از فعالان گروه های صالحین استان خراسان جنوبی تقدير بعمل آمد.