2 هزار نفر از شهرستان البرز به مناطق جنگی اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه راهیان نور ظهر سه شنبه با حضور فرمانده سپاه این شهرستان برگزار شد.

سرهنگ داود بهرامی در این جلسه اظهار داشت: اعزام‌ کاروان‌های راهیان نور شهرستان البرز در قالب سه دوره با حضور بیش از دو هزار نفر از 28 اسفندماه سال جاری آغاز می شود.

وی در ادامه با اشاره به سفر راهیان نور تصریح کرد: راهیان نور بزرگترین سلاح فرهنگی در مقابل دشمن است چرا که در این سفر معنوی جوانان و نوجوانان با افرادی آشنا می شوند که با نبود هیچ گونه امکانات در مقابل دشمن پیروز شدند.

وی با اشاره به ارزش‌های انقلاب اسلامی عنوان کرد: رویش انقلاب اسلامی ایران بر خلاف سایر انقلاب های جهان یک اتفاق نبود بلکه جنس انقلاب اسلامی ایران فاطمی است.

بهرامی در ادامه تصریح کرد: دوران دفاع مقدس نیاز به شجاعت و مردانگی داشت و امروز دینداری بصیرت می خواهد.

فرمانده سپاه شهرستان البرز تأکید کرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس رزمنگان با تقدیم کردن جان خود در راه اسلام و انقلاب آزمایش شدند و امروز یکی از مهم‌ترین وظایف ملت ایران زنده نگه داشتن یاد و ادامه راه شهداست.