سیاست وزارت راه و شهرسازی معطوف به نگهداری راه ها / 500 میلیارد تومان به اعتبارات راهداری کشور افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد مجیدی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل راه و شهرسازی استان که در سالن اجتماعات الغدیر این اداره کل در رشت بر گزار شد، اظهار داشت: در بحث حمل و نقل جاده ای 90 درصد حمل و نقل کشوردر جاده ها صورت می گیرد.

وی افزود: در حال حاضر 220 هزار کیلومتر از انواع راه ها ، آزاد راه ، بزرگراه ، راه های اصلی ، فرعی و راه های روستایی در کشور وجود دارد که 200 هزار میلیارد تومان قیمت روز این راه ها است.

معاون امور دولت و مسئول هماهنگی امور استان های وزارت راه و شهرسازی کشور گفت:برای بهره برداری 25 ساله از راهی که ساخته می شود باید سالی 4 درصد میانگین ، 8 هزار میلیارد تومان خرج نگه داری راه ها شود که در حال حاضر اعتبار نگه داری راه های کشور هزار میلیارد تومان است.

مجیدی با بیان اینکه فرهنگ کشور ما بیشتر ساخت راه ها است تا نگهداری آنها افزود: این فرهنگ باید عوض شود و نگه داری راه ها باید مدنظر قرار گیرد اگرچه قیمت نگه داری راه ها در کشور بصورت تصاعدی بالا می رود.

وی اذعان داشت: از 102 هزار کیلومتر راه های روستایی که در کشور وجود دارد آسفالت 50 درصد این راه ها 8 سال است که روکش نشده اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست این وزارتخانه معطوف به نگهداری را ه های کشور است، تصریح کرد: امسال 500 میلیارد تومان به اعتبارات بخش راهداری اضافه شده است.

مجیدی اشاره کرد: اگر راه های روستایی چند روز بسته باشند مشکلی نیست اما راه های اصلی و فرعی هیچگاه نباید بسته شوند.

وی ادامه داد: قیمت یک دستگاه برف خور 2 میلیارد تومان می باشد بدین جهت نگه داری راه ها حائز اهمیت است و مسئولانی که در امر تخصیص اعتبارات بخش راهداری مسئولیت دارند باید بیشتر توجه کنند.

مجیدی با بیان اینکه در حال حاضر 16 میلیون خودرو به همراه موتور سیکلت در کشور وجود دارد خاطرنشان کرد:در سال 91 پنج هزار و 200 نفردر سوانح خودرویی موتور سیکلت جان خود را از دست دادند در سال 85 با شش میلیون خودرو، 28 هزار نفر جان خود را در تصادفات جاده ای از دست داده اند همچنین در سال جاری نیز تاکنون 18 هزار نفر در حوادث رانندگی و تصادفات جاده ای فوت کرده اند.

معاون امور دولت و مسئول هماهنگی امور استان های وزارت راه و شهرسازی کشور اظهار داشت:اگرچه با تلاش دستگاه های ذیربط آمار کشته شدگان حوادث جاده ای نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است اما این آمار قابل توجیه نیست و باید بیشتر از این شاهد کاهش آمار تلفات جاده ای باشیم.

مجیدی با اشاره به اینکه امروز خودروی پیکان جای خود را به خودروهای گران قیمت داده است بیان داشت: جوانان رانندگان این خودروها و تشنه سرعت هستند و راننده ای که 10 ساعت پشت فرمان می نشیند خطای آن دور از ذهن نیست در این راستا راه و شهرسازی باید شرایطی را فراهم کند که خطای راننده منجر به تلفات جانی نشود و این امر در راهداری تحقق پیدا می کند.

وی گفت: در بخش حمل و نقل ریلی در حال حاضر 10 هزار و 500 کیلومتر ریل داریم و 9500 کیلومتر ریل نیز در دست ساخت می باشد که اتمام آن نیازمند 30 هزار میلیارد تومان اعتبار است.

مجیدی افزود: راه آهن رشت – قزوین نیز به علت کمبود اعتبارات و کوهستانی بودن منطقه و هزینه های بالا به اتمام نرسیده و روند آن کند است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هزار و 700 واگن مسافری در کشور موجود است تصریح کرد:از این تعداد 700 واگن فرسوده است و تعداد واگن ها باید به سه هزار برسد که انجام این کار نیازمند 12 میلیارد تومان تسهیلات است.

مجیدی اضافه کرد: در حال حاضر پنج و نیم درصد مسافران در سطح کشور از طریق حمل و نقل ریلی جابجا می شوند که در این بخش باید به 18 درصد و در بخش جابجایی بار باید به 30 درصد ارتقا یابد.

وی اشاره کرد: برای ایجاد رقابت در بخش ریلی قیمت سوخت باید اصلاح و قیمت واقعی آن اعلام شود.

مجیدی گفت: در بخش حمل و نقل هوایی نیز 239 فروند هواپیما در کشور داریم که 100 فروند در حال تعمیر هستند.

معاون وزیر با تاکید بر اینکه تا پایان امسال قیمت بخش حمل و نقل هوایی باید آزاد می شد اظهار داشت:استفاده از حمل و نقل هوایی برای افرادی است که وقت برای آنها مهم می باشد هم اکنون سه درصد حمل و نقل کشور از طریق حمل و نقل هوایی انجام می شود که با آزاد سازی قیمت ها دودرصد کارکنان دولت و یک درصد بخش خصوصی از حمل و نقل هوایی استفاده خواهند کرد.

مجیدی عنوان کرد: در بخش حمل و نقل دریایی 185 میلیون تن ظرفیت در بنادر کشور داریم که هم اکنون از 140 میلیون تن ظرفیت آن بهره برداری می شود و امید است با تدابیرصحیح از ظرفیت سایر بنادر نیز استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه در بحث مسکن مهر ، 2 میلیون و 550 هزار واحد مسکن مهر را هدف گذاری کردیم تصریح کرد:یک میلیون و 200هزار واحد مسکن مهر تحت مدیریت راه و شهرسازی انجام می شود و مابقی خودمالکی هستند.

مجیدی اضافه کرد: 600 هزار واحد مسکن مهر تاکنون افتتاح شده است ، 600 هزار دیگر برای بهره برداری آماده می شوند و 23 هزار واحد مربوط به استان گیلان است.

معاون وزیرسیاست گذاری و پشتیبانی ازساخت مسکن را از وظایف این وزارتخانه عنوان کرد و افزود:جهت آماده سازی زیرساخت ها ، همزمان با ساخت واحدهای مسکن مهر دستگاه های ذیربط نیز باید برای فراهم کردن زیرساخت ها مشارکت می کردند که متاسفانه این امر صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد:مردم باید در امر مسکن سازی ، معماری ، طراحی ، فضاسازی و غیره مشارکت داشته باشند.

مجیدی گفت:50 درصد وقوع تصادفات در کشور به دلیل مطلوب نبودن راه ها است و تاکنون برای 750 نفر از مدیران راه و شهرسازی در خصو وقوع سوانح رانندگی در مراحل قضائی پرونده تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی کشور " شعبانعلی خاوری " به عنوان مدیر کل راه و شهرسازی استان منصوب و از زحمات " حجت شعبانپور "مدیر سابق این مجموعه قدردانی شد.