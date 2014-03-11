معاون عمران و توسعه مسجد مقدس جمکران منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان طی حکمی مهندس امین مقومی را به سمت معاون عمران و توسعه مسجد مقدس جمکران منصوب کرد.
متن حکم به این شرح است:
جناب آقای مهندس امین مقومی«دام توفیقه»
نظر به تقوا، شایستگی و سوابق ارزنده جنابعالی در خدمت بخ نظام جمهوری اسلامی و عقیده راسخی که به اسلام ناب محمدی صلیالله علیه و اله و نقش سرنوشت ساز موضوع مهدویت برای امروز و فردای جهان دارید، بدینوسیله به عنوان معاون عمران و توسعه مسجد مقدس جمکران منصوب میشوید.
با عنایت به فرصت بی مانندی که به برکت توجهات حضرت بقیهالله الاعظم عجلالله تعالی فرجهالشریف و در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی در این «پایگاه عظیم تشیع» و جایگاه توحید و عبادت خداوند تحقق یافته است، رجاء واثق دارم که با اتکال خداوند متعال و بهرهگیری مستوفی از هدایتهای قرآن و عترت پروژه عظیم عمرانی مسجد مقدس جمکران را در اوج استحکام و ماندگاری و شکوه هنرمندانه روحانی و دلانگیز، برخاسته از فرهنگ و معماری اسلامی و متناسب با عظمت تاریخی نظام اسلامی به پیش برده و هر چه زودتر شاهد بهرهبرداری کامل و همه جانبه آن در خدمت به شیفتگان و منتظران راستین حضرت حجت عجل الله تعالی فرجهالشریف باشیم.
بدیهی است تحقق اهداف فوق مستلزم اجرای دقیق طرحهای مصوب اینجانب و بهرهگیری کامل از ظرفیت ارزشمند پایهگذار طرح موجود جناب آقای مهندس سیفاللهی و طراحی تکمیلی و نظارت اقایان مهندس گرجی و گلیار معمار برجسته کشور خواهد بود.
توفیق روزافزون جنابعالی و همکاران را در خدمت خالصانه و سربازی حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و نایب عزیزش از درگاه احدیت(جل و اعلا) خواستارم.
به گزارش مهر، مقومی پیش از این رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم بود و سابقه فعالیت در عناوین مختلف همچون شهردار مناطق مختلف قم را در کارنامه خود دارد.
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