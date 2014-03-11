به گزارش خبرنگار مهر، حسن قیاسی پیش از ظهر سه شنبه دراولین کمیته توانمندسازی اجتماعی سکونت‌گاه‌های غیررسمی استان، اظهارداشت: به منظور جلوگیری از اسکان در حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیررسمی باید برنامه های فرهنگی در این مناطق برنامه ریزی و اجرا شود.

قیاسی با بیان اینکه این کمیته به منظور کم کردن مشکلات در حاشیه شهرها برگزار شده است، افزود: امکانات رفاهی و فرهنگی در محدوده های شهر تنها به منظور کاهش مشکلات در این مناطق خواهد بود.

وی اضافه کرد: سکونتگاه های غیررسمی به مناطقی که خارج از دایره خدمات شهری است گفته می شود.

قیاسی با تاکید بر اینکه از سکونت افراد حاشیه نشین در سکونتگاه ها جلوگیری خواهد شد، افزود: این کمیته به منظور ساماندهی امورات شهری مردم و جلوگیری از رشد بی رویه سکونتگاه های غیررسمی تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه در این راستا بسته های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و... پیش بینی شده است، افزود: اجرای این بسته های در این مناطق در زمان زیادی نیاز دارد که باید برنامه های پیشگیری به این منظور اجرا شود.

قیاسی خواستار تبیین تعریف واقعی سکونتگاه های غیررسمی و شناسایی این مناطق برای کمیته بعدی شد و تصریح کرد: در اجرای برنامه ها نباید به گونه ای رفتار شود که مردم به سمت حاشیه نشینی ترغیب شوند بلکه تنها مشکلات مرتفع شود.

این مقام مسئول با اشاره به کمبود اعتبارات دولتی و کاهش بودجه ها خواستار همکاری همه جانبه دستگاه ها و استفاده از توانمندی و خلاقیت دستگاه ها در اجرای برنامه در سکونتگاه های غیر رسمی شد.