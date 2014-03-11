به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری صبح سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: شان مسجد و نوع فعالیت آن باید مورد توجه قرار گیرد و این میزان فعالیت مساجد در حال حاضر برازنده این محیط فرهنگی نیست.

وی ادامه داد: این کانون ها مسئولین فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارند به همین جهت مسئولین مساجد باید مولفه های اقتصادی و مقومتی را شناسایی و تبیین کنند همچنین اصلاح الگوی مصرف یکی دیگر از مولفه های اصلی است که در اقتصاد مقاومتی از سوی مساجد باید مورد توجه واقه شود.

وی تصریح کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، اصلی ترین جا و مکان برای تبیین و شناخت مولفه های اقتصاد مقاومتی می باشد.

جعفری اظهار داشت: از آنجائی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مساله اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و ابلاغیه معظم له نیز صادر شده، برنامه ها و سیاست های ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، براساس و پایه اقتصاد مقاومتی در کنار برنامه های روز مره و معمولی خواهد بود.

وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی یکی از راهبردهای جدی برای پیشرفت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران است و ارتباط مردم با مراکز دینی و قشر روحانیت و شرکت مردم در مراسم های مختلف مذهبی، مردم ایران را به عنوان الگویی برای مردم دیگر کشورها قرار داده است.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور خاطر نشان کرد: مجلس ما را مکلف کرده که تا پایان برنامه پنجم توسعه تعداد کانون های فرهنگی هنری به 20 هزار مسجد برسد و براساس این وظیفه ای که بر دوش ما است در سال آینده دو هزار مسجد دارای کانون های فرهنگی و هنری خواهند شد.

وی بیان داشت: اکنون در سراسر کشور 70 هزار مسجد وجود دارد که تا پایان برنامه پنجم توسعه یک چهارم مساجد کشور نیز باید دارای کانون های فرهنگی و هنری شوند.

وی با اعتبارسال جاری را 450 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تاکنون حدود نیمی از این رقم محقق شده و برای سال آینده این اعتبار به 490 میلیارد ریال می رسد اما این بودجه ها به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای فرهنگی جامعه و کانون های مساجد نیست و تاکنون نیز مشارکت مردم و خیرین سبب ادامه اهداف و برنامه های مساجد بوده است.