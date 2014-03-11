به گزارش خبرنگار مهر،‌ جبار طالبي ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اينكه متاسفانه نبود پايگاه امداد و نجات جاده اي در محور پلدشت به سمت سد ارس باعث تشدید تلفات حوادث رانندگی در این مسیر می شود،‌ افزود: محور پلدشت - سد ارس و سد ارس به تبریز یکی از پرترددترین محورها بوده كه به صورت میانگین هفته ای 2هزار و 500 دستگاه خودرو سبک و سنگین، از این مسیر تردد می کنند.

وی در ادامه وجود مناظر زیبای طبیعی، کمپ گردشگری سد ارس و نقطه مرزی منطقه آزاد ماکو و منطقه آزاد ارس در این محور را باعث حجم بالای تردد عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه همه روزه شاهد تصادفات دلخراش رانندگی در این محور هستیم و عدم وجود پایگاه امداد و نجات جاده ای در این مسیر باعث شده که امدادرسانی به مصدومان حوادث رانندگی با کندی و تاخیر انجام مي شود.

فرماندار پلدشت اضافه کرد: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با مسئولان استانی پایگاه امداد و نجات جاده ای در این محور در سال آینده احداث و راه اندازی می شود.