به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر سهشنبه در جمع مداحان بوشهر اظهار داشت: تلاشهای بسیاری از سوی دشمنان برای وارد کردن ضربه اقتصادی به کشور ما صورت گرفته است و تلاش دارند تا با تهدید و تحریم به اهداف خود برسند.
وی از استقلال به عنوان یکی از ارزشهای نظام جمهوری اسلامی نام برد و اضافه کرد: از مهمترین دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی استقلال است که با تلاشهای امام خمینی (ره) محقق شد و ایران اسلامی امروز یکی از مستقلترین کشورهای جهان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، تاکید کرد: تحقق این سیاستها در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم تاثیر بسیار زیادی دارد.
وی با اشاره به اینکه یکی از بخش های استقلال حوزه اقتصاد است، بیان داشت: اجرای اقتصاد مقاومتی از محورهای زیربنایی هر نظام و جامعه است که می تواند یک نظام، انقلاب و فکر را از وابستگی به اجانب نجات دهد.
سروستانی با بیان اینکه در طول دوران انقلاب اسلامی همواره شاهد دشمنیها و بغض و کینه دشمنان بر علیه نظام بودهایم، افزود: تحریم یکی از حربههای دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.
وی اضافه کرد: دشمنان همواره تحریم را به عنوان یکی از مزاحمتهای خود بر علیه نظام ما داشته اند و روز به روز شاهد افزایش خصومتهای دشمنان بر علیه نظام بودهایم که برای رسیدن به اهداف خود از ان استفاده میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر بر لزوم بهرهگیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری در بحث اقتصادی تاکید کرد و بیان داشت: رهبر معظم انقلاب یک استراتژی ماندگار برای حرکت بر مبنای اقتصاد مقاومتی ارائه کردهاند که باید آن را مورد توجه قرار دهیم.
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