سه فرنگی کار قمی در انتخابی تیم ملی به مدال دست یافتند

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت کشتی گیران قم در انتخابي تيم‌هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي بزرگسالان در حالی انجام شد که ما در رشته کشتی آزاد یک نماینده داشتیم و 9 کشتی گیر نیز در انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برابر حریفان خود صف آرایی کردند.

وی بیان داشت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته از سوی فدراسیون کشتی کشورمان رقابت های کشتی فرنگی و آزاد انتخابی تیم های ملی در تهران برگزار شد و 9 فرنگی کار قم در هشت وزن برابر حریفان خود به روی تشک رفتند و حاصل تلاش آنها کسب مدال در سه وزن بود.

دبیر هیئت کشتی استان قم ابراز کرد: این مرحله اول رقابت‌هاي انتخابي تيم‌هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي بزرگسالان بود که در سالن شهداي هفتم تير تهران به انجام رسید و کشتی گیران قمی نیز در تلاش برای رسیدن به دوبنده تیم ملی با حریفان خود رقابت کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه از سوی فدراسيون كشتي، شرايط و برنامه اين رقابت‌ها مشخص شده، اضافه کرد: مسابقات انتخابی کشتی آزاد در اوزان 57، 61، 65، 70، 74، 86، 97 و 125 کیلوگرم با دو کیلو ارفاق وزن برگزار شد.

رضایی با بیان اینکه 2 کیلوگرم ارفاق وزن برای کشتی گیران فرنگی کار نیز در نظر گرفته شده بود، افزود: مسابقات کشتی فرنگی در اوزان 59، 66، 71، 75، 80، 85، 98 و130 کیلوگرم برگزار شد در حالی که کشتی گیران متولد قبل از یازدهم دی ماه سال 1372 حق حضور در این رقابت ها را داشتند.

وی یاد آور شد: مرحله اول رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در 6 دور در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و نمایندگان قم 2 مدال برنز در اوزان 71 و 80 کیلوگرم و یک مدال نقره در وزن 130 کیلوگرم این رقابت‌ها را کسب کردند.

دبیر هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: در پایان این رقابت ها بهرام جلالی از قم در وزن 71 کیلوگرم به همراه کشتی گیر تهرانی موفق به کسب رتبه سوم مشترک شد در حالی که در این وزن محمد جعفر توسلی از فارس و مهدی زیدوند از خوزستان اول و دوم شدند.

وی ابراز داشت: در وزن 80 کیلوگرم علی زینتی رفاه از قم به همراه کشتی گیر مازندرانی سوم شد، ضمن اینکه در این وزن کشتی گیرانی از لرستان و خوزستان اول و دوم شدند و سرانجام در وزن 130 کیلوگرم عباس نوری از قم با ایستادن در جایگاه دوم نقره گرفت در شرایطی که در این وزن پارسا نظری از خوزستان اول شد.

رضایی با ابراز رضایت از عملکرد تیم اعزامی هیئت کشتی قم به این رقابت ها، در پایان اظهار داشت: در وزن 75 کیلوگرم این مسابقات نیز مهدی آغاز از قم موفق به کسب رتبه پنجم کشور شد در حالی که این مسابقات با حضور 115 شرکت کننده از 14 استان کشور برگزار شد.