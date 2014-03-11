سکوی سوم لیگ برتر کشور زیر پای تکواندوکاران شهرداری سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قاسمی میر صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شهرداری سمنان اظهار داشت: مسابقات لیگ برتر تکواندو پومسه باشگاه های کشور از تیرماه امسال و با حضور 100 کاراته کا به مدت 16 هفته به صورت مجتمع در تهران برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در بخش انفرادی این مسابقات علی سلمانی در رده سنی 29 تا 39 سال موفق شد گردن آویز طلا را کسب کند افزود: مهدی صمدیان تبار نیز در همین رده سنی نقره گرفت و برجعلی براری هم در رده سنی 39 تا 49 مدال برنز را از آن خود کرد.

سر مربی تیم شهرداری سمنان اظهار داشت: تیم شهرداری سمنان هم متشکل از مهدی قاسمی میر، منصور امامی، علی سلمانی، مهدی صمدیان تبار و برجعلی براری در این مسابقات خوش درخشید و مدال طلا را از آن خود کرد.

به گفته وی در لیگ دسته یک هم که با حضور 260 تکواندوکار برگزار شد تیم سمنان به همراه تیم گیلان بر سکوی سوم مشترک ایستاد و در بخش انفرادی نیز محمد حسین نوروزی در رده سنی 15 تا 17 سال و عباس مقدسی در رده سنی 19 تا 29 سال دو مدال طلای با ارزش را بر گردن آویختند.

قاسمی میر با یادآوری اینکه این مسابقات با حضور بازیکنان بزرگ و مطرح و ملی پوش کشور برگزار شد خاطر نشان کرد: استان سمنان برای اولین بار در تاریخ تکواندو خود در بخش پومسه موفق شد عنوان برتر را کسب کند.

وی یادآور شد: شهردار سمنان و تنی چند از مسئولان سازمان فرهنگی ورزشی در اختتامیه این مسابقات حضور یافته و سبب دلگرمی بازیکنان شدند و در پایان این مراسم نیز رئیس فدارسیون تکواندو با اهدا لوح سپاس از شهردار سمنان به عنوان حامی ورزش تکواندو قدردانی کرد.

سرمربی تیم شهرداری سمنان تصریح کرد: کاپ اخلاق این دوره از مسابقات هم به دلیل فعالیت‌های گسترده فرهنگی ورزشی به باشگاه شهرداری سمنان اعطا شد.

قاسمی میر در خاتمه با یادآوری اینکه باشگاه شهرداری سمنان از پنج سال قبل فعالیت خود را آغاز کرده و هم اکنون 25 تکواندوکار حرفه ای عضو این باشگاه هستند افزود: اخذ کاپ اخلاق سال 91، کسب عنوان برترین سرپرست کشور در دو دوره متوالی و کسب عناوین مختلف در کارنامه افتخارات این باشگاه می‌درخشد.