ایران همواره در مسیری صحیح گام برداشته است/ استعمارگران به دنبال تجزیه کشورهای اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان عبدالله که در همایش نقش دنیای اسلامی در هندسه قدرت جهانی حضور داشت با تاکید بر اینکه امروز جهان اسلام در شرایط حساسی قرار دارد، گفت: بخشی از این شرایط پیچیده ساخته و پرداخته دست خودمان است و بخش دیگر آن را جهان معاصر و خارج پیش روی ما قرار داده است.
وی افزود: انتظار داریم در این اجلاس ارزشمند اساتید و پژوهشگران در مقابل یکدیگر نشسته و واقعیتهای جهان اسلام را بررسی کنند. همچنین سوالهایی را در رابطه با موقعیت کشورهای اسلامی در جهان مطرح کنند.
عبدالله با بیان اینکه این کشورهای اسلامی هستند که سرنوشت خودشان را رقم میزنند خاطرنشان کرد: کشورهای اسلامی با تبیین روابط داخلی خود در جهان اسلام و همچنین بررسی روابط علمای دینی و مسلمین با سایر مذاهب و احزاب سیاسی و اجتماعی میتوانند آینده و سرنوشت خود را به نحو مطلوبتری رقم بزنند زیرا تمام امکانات برای این امت فراهم است.
دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین افزود: ما با سنجیدن فرصتها و تهدیدهای پیش رو میتوانیم روبه جلو حرکت کنیم همانطور که امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام گام بر میدارد.
عبدالله با اشاره به پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان گفت: باید بررسی کنیم ببینیم چرا جمهوری اسلامی ایران که همواره در مسیری صحیح گام برداشته امروز برای برخی تهدید محسوب میشود و چرا برخی کشورها اهداف پروژههای ایران را مخل مسائل خود میدانند.
دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بخش دیگری از سخنان خود افزود: امروز اردوگاه مقاومت نیز با وجود دستاوردها و فرصتهایی که داشته است با تهدیدهایی نیز روبهرو شده است و ما باید این مسائل را با دیدگاه برادرانه بررسی کنیم.
عبدالله با اشاره به تحولات اخیر جهان اسلام تاکید کرد: امروز در میان کشورهای اسلامی دو گروه ارتش و جوانان از اهمیت بالایی برخوردار هستند بنابراین میطلبد که در این همایش و سایر نشستها علما و اندیشمندان اسلام به بررسی جایگاه ارتش در جوامع اسلامی مانند سوریه پرداخته و تهدیدها و فرصتهای حضور ارتش را در این کشورها بررسی کنند از سوی دیگر قشر جوان و فعال امت اسلامی که انقلابها را رقم میزنند نیز باید در این نشستها مورد تبیین قرار بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه استعمارگران و رژیم صهیونیستی درصدد هستند تا پروژه یهودیسازی فلسطین را عملی کنند همچنین برخی کشورهای استعماری نیز به دنبال تجزیه کشورهای عربی هستند که این امر تهدیدی برای جهان اسلام محسوب میشود.
دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر جان کری به منطقه گفت: غرب به دنبال کسب رضایت اتحادیه عرب برای اجرای پروژه یهودیسازی فلسطین است و این شعار جدیدی است که آنها تلاش دارند در منطقه پیاده کنند و ما امت اسلامی باید مانع عملی شدن چنین پروژهای در منطقه شویم. زیرا غربیها میخواهند کاری کنند تا اسرائیل در میان امت اسلامی به رسمیت شناخته شود.
دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پایان با تاکید بر اینکه غرب به دنبال منافع خود در منطقه است، افزود: با وجود تمام تهدیدها و چالشها روابط دیرینه و تاریخی کشورهای منطقه میطلبد تا جمهوری اسلامی ایران با تمام کشورهای حاشیه خلیجفارس وارد گفتوگو شده و مسائل و مشکلات پیش آمده را با یکدیگر و با انجام مذاکره حل و فصل کنند با این روش از دخالت سایر کشورها در امور منطقهای جلوگیری میشود.
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