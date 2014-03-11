فعالیت 14 پایگاه جمعیت هلال احمر زنجان در طرح نوروزی/ اتمام پایگاه امداد و نجات شمالغرب نیازمند 30 میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح امداد و نجات و طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی جمعیت هلال‌احمر استان زنجان با بیان اینکه طرح ویژه نوروزی جمعیت هلال احمر استان زنجان از 26 اسفند سال‌جاری آغاز و تا 16 فروردین سال 93 ادامه خواهد داشت افزود: در مجموع یک‌هزار و 220 نفر روز نیروی مستقر در طرح ویژه نوروزی در پایگاههای ثابت و سیار هلال احمر مستقر شدند.

وی ادامه داد: در هر پایگاه ثابت 5 نجات گر و در پایگاه‌های ثابت 3 نجات‌گر مستقر می‌شوند که به دلیل کمبود خودروی نجات فقط پایگاه‌های ثابت خودرو در اختیار دارند و در پایگاه‌های سیار فقط آمبولانس مستقر است.

طاهری در ادامه از استقرار یک فروند بالگرد هلال احمر برای نخستین بار در طرح ویژه نوروزی در استان زنجان خبرداد و گفت: هلی کوپتر امدادی هر روز در یکی از پایگاه های استان مستقر خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان، همچنین به اجرای طرح"سحاب" برای نخستین بار در سطح اماکن تاریخی و گردشگری این استان اشاره کرد و افزود: این طرح به صورت خدمات‌رسانی امدادگران با دوچرخه یا موتورسیکلت در اماکن تاریخی استان است که به دلیل دوری مسافت، امکان حضور ثابت امدادگران پیش بینی شده که با جعبه کمک‌های اولیه در صورت بروز حادثه خدمات اولیه را انجام دهند.

طاهری ادامه داد: با توجه به احتمال وقوع کولاک و راه‌بندان طی تعطیلات نوروزی وجود دارد، پایگاه‌های ثابت استان آمادگی اسکان 50 مسافر و توزیع جیره خشک و پتو و چادر برای آن‌ها را دارد.

وی ادامه داد: سامانه 112 آماده دریافت هرگونه گزارش حوادث و ارایه خدمات امدادی به ویژه در ایام نوروزی است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: سامانه 112 در کلیه مناطق استان نیز به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخ‌گویی و ارایه خدمات امدادی به شهروندان و مسافران در سطح استان است.

طاهری افزود: امسال 21 پست راهنمای گردشگر راهنمایی مسافران نوروزی را بر عهده دارند که 840 نفر روز از اعضای جوانان جمعیت در این پست‌ها حضور دارند همچنین 4 خیمه نماز در چهار نقطه استان برپا می‌شود که علاوه بر اجرای نماز در آن‌ها مسابقه "قرآن بخوان، جایزه بگیر" برای فرزندان مسافران و همچنین تست قند خون نیز در این خیمه ها انجام می‌شود

وی با بیان اینکه امدادگران هلال‌احمر اجازه تزریق ندارند و فقط در حد کمک‌های اولیه خدمات اولیه را انجام می‌دهند، تاکید کرد: فعالیت امدادگران هلال‌احمر در تصادفات در حد رهاسازی و ارایه کمک‌های اولیه است که طی نوروز سال گذشته 47 مورد امداد در حوادث رانندگی توسط این جمعیت در سطح جاده‌های استان انجام شد.

اتمام پایگاه امداد و نجات شمالغرب کشور نیازمند 30 میلیارد ریال اعتباری است

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: برای اتمام پایگاه امداد و نجات شمالغرب کشور 30 میلیارد ریال مورد نیاز است

طاهری افزود: در مجموع بالغ بر سه میلیارد و 180 میلیون تومان اعتبار برای احداث پایگاه امداد و نجات شمالغرب کشور جذب شده است.

وی ادامه داد: فاز نخست پایگاه امداد و نجات شمالغرب کشور با چهار سوله در زمینی به مساحت یکهزار و 150 متر مربع ساخته شده است.

طاهری با بیان اینکه در صورت تامین اعتبارت لازم آشیانه ، پت هلکوپتر و مرکز نگهداری سگهای جستجو احداث می شود افزود: این طرح در مدت زمان سه سال متوقف شد که سال گذشته اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 750 میلیون تومان از محل استانداری و به صورت ملی اختصاص یافت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در صورت تامین اعتبارت لازم این پروژه شهریورماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

طاهری همچنین در ادامه درخصوص تیم خبرنگاران بحران گفت: با توجه به اینکه امکان اعزام خبرنگاران با خودروی مخصوص به محل‌های حادثه وجود ندارد.

وی ادامه داد: در صورت درخواست خبرنگار برای حضور در صحنه حادثه جهت انعکاس خبر این امکان وجود دارد و قطعاً اشرافیت خبرنگار به حوادث و انعکاس آن از نزدیک و با اطلاع کافی در گزارش صحیح از حوادث بسیار موثر است.