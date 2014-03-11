به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری قبل از ظهر سه شنبه در نشستی خبری که در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد در تشریح برخی از اقدامات سال جاری این نهاد، رسانه‌ها را پل ارتباطی بین مردم و مسئولان عنوان کرد و گفت: رسانه زبان مردم و گوش مسئولان هستند که موجب برقراری رابطه دو سویه بین مردم و مسئولان می‌شوند.

وی در ادامه به تشریح برخی از اقدامات شهرداری قم در پذیرایی از نوروز پرداخت و گفت: ستاد استقبال از بهار فاطمی با حضور شهرداران مناطق، مدیران و سازمان‌های مرتبط از اول بهمن‌ماه تشکیل شده و تا 15 فروردین ماه فعالیت می‌کند.

شهردار قم با بیان اینکه به منظور رساندن خدمات به سطح مطلوب‌تر یک آسیب شناسی از فعالیت‌های سنوات گذشته صورت گرفته است، بیان کرد: کمبود سرویس بهداشتی و عدم رعایت اصول بهداشتی در این سرویس‌ها از جمله دغدغه زائران در سال گذشته بود که امسال با برنامه ریزی‌های انجام شده در 12 بوستان و پارکینگ‌های ویژه 975 چشمه تعبیه شده و افرادی نیز برای نظافت این چشمه‌ها مستقر می‌شوند.

وی ادامه داد: سال گذشته 12 بوستان برای اقامت زائران در نظر گرفته شده بود که با افزوده شدن سه بوستان معلم، ولیعصر و نیایش این تعداد به 15 بوستان افزایش و دو کمپ نیز در بوستان های اصلی امام رضا(ع) و فدک نیز برای اقامت شبانه روزی زائران در نظرگرفته شده است که علاوه بر تجهیز به امکانات رفاهی برای زائران تورهای قم گردی نیز در این کمپ ها پیش بینی شده است.

اقامه نماز جماعت در بوستان‌ها از 25 اسفندماه

دلبری به افزایش تعداد نمازخانه‌ها نیز اشاره و گفت: 21 نمازخانه ویژه ایام نوروز در نظر گرفته شده که اقامه نماز جماعت در این نمازخانه‌ها نیز از 25 اسفندماه آغاز می‌شود.

وی به کاشت یک میلیون اصله نهال و گل های فصلی در بوستان‌ها و فضای سبز استان اشاره کرد و گفت: از این تعداد 250 اصله درخت از انواع محتلف بوده است.

تاکید مراجع بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

شهرداری قم در ادامه به تاکید مراجع تقلید پیرامون اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت اشاره کرد و گفت: به این منظور در ایام نوروز با برخی از سازمان‌های مردم نهاد که در این زمینه فعالیت دارند برنامه‌های به صورت مشترک برگزار می‌شود که برپایی پنج نمایشگاه به این منظور از جمله این اقدامات است.

وی به آماده باش سه هزار نیروی شهرداری برای ایام نوروز اشاره و گفت: 270 دستگاه مکانیزه نیز به ستاد نوروزی اضافه شده تا بتوانند به خوب بیان ایام را پوشش دهند.

فراهم کردن پنج هزار پارکینگ برای رفاه زائران

دلبری به معضل ترافیک و پارکینگ در سطح شهر اشاره و در ادامه افزود: برای تامین پارکینگ نیز تمهیدات ویژه‌ای برای ایجاد پنج هزار پارکینگ به خصوص در اطراف حرم و مسجد جمکران نیز درنظر گرفته شده است.

وی همچنین به راه اندازی اکیپ 16 گانه رسیدگی به تخلفات شهری اشاره و گفت: این اکیپ با ناجا و راهور نیز ارتباط تنگاتنگی دارد تا بتواند در اسرع وقت به تخلفات رسیدگی کند.

وی توزیع پنج تن کیسه زباله، نصب سطل‌های تفکیک زباله و نصب 300 کارت پلاست در اطراف حرم و مسجد جمکران را نیز ار اقداماتی عنوان کرد که برای ساماندهی به نظافت و جمع آوری زباله در ایام عید در نظر گرفته شده است.

شهردار همچنین عنوان کرد: به منظور سهولت در رفت و آمد نیز ناوگان حمل و نقل همگانی 300 دستگاه اتوبوس، چهار هزار تاکسی و 230 خودرو ون را در ایام نوروز در نظر گرفته شده است.

راه اندازی اتاق کنترل ترافیک در شهرداری قم

وی به مبحث کنترل ترافیک نیز اشاره و بیان کرد: راه اندازی اتاق کنترل ترافیک با کنترل همه دوربین ها به منظور رصد کامل خیابان ها برای کنترل ترافیک نیز از دیگر اقدامات است.

برخی از پروژه هایی که نیازمند تملک بود به کندی پیش رفت

دلبری در ادامه به پروژه های عمرانی شهرداری طی سال 92 اشاره و با بیان اینکه وضعیت اقتصادی در سال 92 به مراتب از سال 91 سخت تر بود ادامه داد: با وجود این مشکل پروژه های عمرانی شهر متوقف نشد و تنها آن تعداد از پروژه‌هایی دچار مشکلاتی همچون کندی در روند احداث شدند که با مشکلات تملک و یا معارض مواجه بودند.

وی ادامه داد:‌ به عنوان مثال برخی از ساختمان‌های پروژه بلوار روحانی به علت عدم همکاری مالکان تملک آن با مشکل مواجه و موجب کندی در روند احداث این بلوار شده و ما مصمم هستیم که اگر مالکان بیشتر از این تعلل کرده و برای واگذاری ملک مراجعه نکنند اعمال قانون خواهند شد.

شهردار قم به نهادینه شده مبحث سرمایه گذاری در مدیریت شهری و شورای شهر قم اشاره و آن را اتفاقی مبارک عنوان که می‌تواند در جذب سرمایه گذار تاثیر فراوانی داشته باشد.

اولین مسیر BRT قم از میدان امام

وی در ادامه با تاکید بر اینکه توسعه خیابان متعادل با تولید خوردو برای هیچ شهر یا سازمانی امکان پذیر نیست، بیان کرد: ایجاد مسیر پیاده رو و ایجاد مسیر برای ناوگان حمل و نقل عمومی از اولویت‌های شهرداری قم است و به این منظور در آینده نزدیک خط BRT در خیابان امام راه اندازی می شود.

شهردار قم به تمرکز فرآیند پاسخگویی به شهروندان در شهرداری مرکز خبر داد و گفت: به منظور سهولت و دسترسی آسان مردم و کاهش هزینه ها و زمان واحدهای شهرداری در این ساختمان متمرکز شده اند.

پروانه ساختمان را معطل نظام مهندسی نمی‌کنیم

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری‌ها نباید صدور پروانه ساختمان را بیش از 10 روز معطل کنند، ضمن هشدار به سازمان نظام مهندسی در تاخیر صدور پروانه گفت: چنانچه نظام مهندسی فرآیند پاسخگویی به شهروندان را کوتاه نکند، طبق توافق با استانداری، شهرداری وارد عمل شده و پروانه ساختمان‌ها را معطل نظام مهندسی نمی‌کند.

دلبری، ارتقاء شهرداری به رتبه 12، تدوین طرح تفصیلی شهر قم، انجام ممیزی املاک پس از 20 سال، تعین تکلیف پروژه سامان سازان ایجاد شرایط برای انتقال صنفوف مزاحم به شهرک صنوف، راه اندازی باغ راه بهار، انجام تخریب پروژه خیابان اراک، توسعه فضای سبز را از دیگر اقدامات شهرداری در سال 92 عنوان کرد.

حضور بیش از 60 خبرنگار در نشست شهردار قم

در ادامه این جلسه اصحاب رسانه قم که تعداد آنها بیش از 60 نفر به نظر می‌رسید که حضور این تعداد خبرنگار موجب تعجب برخی نیز شده بود وارد مبحث پرسش و پاسخ شده و سؤالهای خود را از شهردار پرسیدند.

شهرداری قم در پاسخ به سوالی پیرامون عدم اتمام برخی از پروژه‌های سطح شهر مانند تونل غدیر و فاز پنج پروژه عمار یاسر گفت: شهرداری همه پروژه‌هایی را که نیاز به تملک نداشته و یا معارضی نیز در میان نبوده توانسته در کمترین مدت به اتمام برساند اما برخی از پروژه‌ها به دلیل عدم همکاری و یا هماهنگی برخی از ارگان ها و همچنین عدم همکاری مالکان ساختمان ها به کندی پیش رفته است.

وی ادامه داد: تونل غدیر تنها برای دو سه واحدی که در تمکل همکاری نداشتند متوقف مانده در حالی که اگر این مشکل رفع شود این تونل از عمار یاسر به بلوار معلم وصل خواهد شد.

اظهار نظرات کارشناسی باشد

دلبری در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تخریب پل خیابان اراک و استفاده از ریل راه آهن تخریب شده در خیابان اراک به عنوان ریل تراموا با اشاره به اینکه سخنان و نظراتی که در این زمینه داده می شود باید کارشناسی باشد گفت: ریل راه آهن و ریل تراموا دو مقوله جدا از یکدیگر هستند و تخریب پل خیابان اراک نیز به دلیل سازه خاکی و شیب نامناسب این پل بود که حتی امکان استفاده به عنوان پلی برای یک تقاطع هم سطح را نداشت.

وجود مشکل در شهرک پردیسان را می‌پذیریم

وی در ادامه به مشکلات شهرک پردیسان اشاره و با بیان اینکه ما وجود مشکلات در این شهر را می پذیریم ولی ما بی گناهیم گفت: رفع مشکلات این شهرک تنها به شهرداری مربوط نیست بلکه ارگان هایی نیز هستند که باید برای رفع مشکلات وارد میدان شوند که متاسفانه در این زمینه اقدامات به کندی انجام می شود و وجود شهرداری در این منطقه باعث شده تا مردم کلیه مطالبات را از شهرداری داشته باشند.

شهردار قم در پاسخ به سوالی دیگر پیرامون طرح تفصیلی شهر و تاثیر آن بر درآمدهای این ارگان گفت: اجرای طرح تفصیلی قطعا بر روی درآمدهای شهرداری اثر مستقیم خواهد گذاشت و این امر نیز ناشی از وابستگی و اعتیاد شهرداری ها به عوارض پروانه است.

اتکا به تراکم فروشی ظلم به نسل آینده

وی ادامه داد: اتکا به تراکم فروشی ظلم به نسل آینده است و ما در پی این نیستیم که بخواهیم مشکلات را هم اکنون حل کنیم و به فکر آینده گان نباشیم و به منظور ایجاد فرصت برای آیندگان طرح تفصیلی شهر را اجرا خواهیم کرد.

استفتاء پیرامون ساخت و سازهای غیر مجاز

دلبری در ادامه با اشاره به مشکلات و تخلفاتی که در ساخت و سازها صورت می گیرد عنوان کرد: ما با ساخت و سارهای غیر مجاز در سال 93 به شدت برخورد می کنیم و این امر در کل تنها به این نکته معطوف است که در بین مردم نیز اراده قوی برای برخورد با تخلفات ساختمانی وجود داشته باشد که در این زمینه استفتایی نیز صورت گرفته که امیدواریم با انتشار آن بر روی وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز موثر باشد.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران ورزشی پیرامون کمک به تیم های استان که در لیگ کشوری حضور دارند با بیان اینکه اولویت شهرداری سلامت شهروندان است نه قهرمانی و یا حضور در لیگ و یا کمک به تیم‌های لیگ برتری به تیم صبا اشاره کرد و گفت: درباره این تیم باید گفت صبا تیم قم نیست و باید علقه‌ای بین یک تیم و شهروندان ایجاد شود و با برگزاری تیم در گروه‌های سنی مختلف در استان قطعا مردم قم به تیم صبا توجه بیشتری خواهند شد و سازمان‌های استان نیز قطعا با به وجود آمدن چنین شرایطی بهتر می‌توانند به این تیم کمک کنند.

شهردار قم در ادامه به بودجه سال آینده قم نیز اشاره و گفت: مدت دو سال است بودجه به دوشکل عملیاتی و بودجه پیوست ارائه می‌شود که شهرداری در بخش عملیاتی توانسته 100 درصد بودجه 560 میلیارد تومانی سالجاری را محقق کند و قطعا بودجه عملیاتی سال آینده که 846 میلیارد تومان است نیز محقق خواهد شد.

وی به بودجه پیوست اشاره و عنوان کرد: این بودجه باید از مباحثی چون اوراق مشارکت بودجه‌های دولتی، فاینانس و تسهیلات بانک ها فراهم شود که این امر نیز تنها در اختیار شهرداری نیست.