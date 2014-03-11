اجرای طرح‌ مبارزه با سارقان از 28 اسفندماه/ افزایش کشفیات مواد محترقه نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بیدمشکی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ابراز کرد: با وجود توصیه‌های جدی از سوی مسئولان بخش های مختلف در بحث مواد محترقه و چهارشنبه آخر سال باز هم همه ساله شاهد رخ دادن اتفاقات، نقص عضو و آتش‌سوزی‌های فراوانی هستیم.

وی عنوان کرد: اکثر اتفاقات و آتش‌سوزی‌های رخ داده به خاطر استفاده از مواد محترقه وارداتی، قاچاق و غیر استانداردی است که که در محموله های خرد وارد استان می‌شود.

افزایش کشفیات مواد محترقه غیر قانونی نسبت به سال گذشته

سرهنگ بید مشکی ادامه داد: امسال طی چهار مرحله طرح عملیاتی و تحت نظر قرار دادن افراد فعال ومتخلف در این زمینه و همچنین باربری‌های سابقه‌دار تعدادی از این محموله ها کشف و ضبط شده است که این کشفیات نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه استفاده از مواد محترقه قاچاق و نامتعارف خطرناک است ابراز کرد: این مواد نه تنها برای استفاده کننده مشکل ایجاد می کند بلکه ممکن است برای دیگران هم خطر آفرین شود.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی اظهار کرد: خانواده ها و افراد استفاده کننده از مواد محترقه توجه داشته باشند که ممکن است حوادث ناگواری پیش بیاید و این موارد برخورد و پیگیری قانونی و قضایی در پی دارد.

ورود سارقان غیر بومی هم زمان با ورود مسافران به مشهد

وی با اشاره به ایام تعطیلات نوروزی ابراز کرد: همه ساله به خاطر وجود بارگاه منور رضوی خیل عظیمی از مسافران به مشهد می آیند و حضور سارقین و افراد فرصت طلب هم دور از انتظار نیست.

سرهنگ بید مشکی عنوان کرد: سارقان غیر بومی هم در این ایام به مشهد آمده و در بازار ها و اماکن مختلف اقدام به سرقت و کلاهبرداری های مختلف می کنند.

اجرای طرح های عملیاتی برای مبارزه با سارقان از 28 اسفند ماه

وی ضمن هشدار به مسافران و مردم برای دقت بیشتر در حفظ اموال و عدم اغفال از سوی کلاهبرداران ادامه داد: با توجه به تجربیات سنوات گذشته، پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی با پیش بینی و تمهیدات لازم طرح هایی را برای این ایام در نظر گرفته است.

سرهنگ بید مشکی با اشاره به این طرح ها تصریح کرد: این طرح های عملیاتی از 28 اسفند ماه به جهت مبارزه با سارقان جیب بر، سارقان منازل و خودرو ها و دیگر افراد فرصت طلب اجرا می شود.

رعایت نکات حفاظتی برای کسانی که قصد سفر دارند ضروری است

وی از شهروندانی که قصد مسافرت دارند خواست تا ضمن رعایت نکات امنیتی و حفاطتی به افراد معتمد خروج و نبود خود در منزل را اطلاع دهند تا در صورت بروز مشاهده رفت و آمد های مشکوک آنها مراتب را با پلیس در میان بگذارند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با اشاره به تاسیس پایگاه پلیس آگاهی در میدان بیت المقدس مشهد افزود: این پایگاه از 20 روز قبل در این مکان ایجاد شده تا از نزدیک به تخلفاتی که بعضا در حواالی حرم رخ می دهد رسیدگی کند.

وی ابراز کرد: شهر شلوغ و ایام شلوغی مانند نوروز آن هم در شهر مقدس مشهد شرایطی متفاوت با سایر مواقع دارد و مسافران باید دقت لازم در این زمینه و حفظ اموال خود را داشته باشند.

افزایش 28.7 درصدی جرائم نسبت به سال گذشته

سرهنگ بیدمشکی با اشاره به افزایش میزان جرائم اظهار کرد: جرائم و کشفیات مهم پلیس آکاهی نسبت به 11 ماهه سال گذشته 28.7 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه آمار کلاهبرداری‌ها افزایش داشته است، عنوان کرد: امروز اغلب کلاهبرداری‌ها بر اساس اغفال با شگردها و عناوین مختلفی مانند گرفتن وام، اعزام به خارج از کشور، دادن مدارک تحصیلی و از این قبیل رخ می دهد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ضمن اشاره به چندین فقره کلاهبرداری با عناوین مختلف عنوان کرد: در یکی از این پرونده‌ها فردی که خود را مسئول یکی از بانک ها معرفی کرده بود با دریافت مبلغ 270 میلیون تومان از دو نفر قول گرفتن وام های کلانی را داده بود.

وی تاکید کرد: این کلاهبرداران با ظاهری موجه با حضور در اماکنی مانند بانک که مراجعه کننده زیاد دارد و نزدیک کردن خود به مردم، افرادی را که دچار نواقص قانونی یا کسری مدارک هستند را اغفال و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.