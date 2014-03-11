به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه هفدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، صنعت و دانشگاه برای توسعه ملی تفاهم نامه همکاری مشترک میان استانداری تهران و دانشگاه فنی و حرفه‌ای به امضا دکتر شفیعی سرپرست این دانشگاه و سید حسین هاشمی استاندار تهران رسید.

در این تفاهم نامه همکاری که در پنج ماده تنظیم شده و به مدت دو سال اعتبار خواهد داشت، هر دو طرفین متعهد شدند تا تلاش خود را در جهت خوداتکایی ملی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و برخورداری از مواهب استقلال اقتصادی و افزایش توان ملی و ایجاد فضای آموزشی به کار گیرند.

بر اساس این تفاهم نامه محورهای همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای در قالب مشارکت در برگزاری نمایشگاه های علمی، فرهنگی و پژوهشی و ارائه دستاوردهای تولیدات دانشجویی، حمایت در جهت تامین کالاهای درخواستی در زمینه هایی مانند صنایع چوبی، فلزی، کشاورزی، قلمزنی و طراحی دوخت، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، همکاری و فراهم آوردن موجبات برگزاری مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی، مشارکت در برگزاری کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی علمی - پژوهشی، کمک به معرفی دانشگاه به صاحبان صنایع و مشاغل در سطح استان تهران مطرح شده است.

معرفی مشاغل قابل احراز به فارغ التحصیلان و حمایت از آنها، کمک به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، مبادله اطلاعات بین آموزش و پرورش استان و دانشگاه در جهت همسو شدن اهداف آموزشی و پژوهشی، انجام اقدامات لازم در جهت توسعه همکاری ها و تعامل میان دانشگاه و صنعت، تعامل مسوولان استان با دانشگاه به منظور بهره گیری از پتانسیل های موجود در راستای تحقق اهداف سازمانی طرفین و کمک به رفع معضل فضاهای فیزیکی و امکانات مشترک با آموزش و پژوهش در آموزشکده های کشاورزی استان تهران از دیگر پیشنهادات دانشگاه فنی و حرفه ای در این تفاهم نامه است.

طرفین همچنین در این تفاهم نامه متعهد شدند تلاش خود را برای تحقق محورهای تعیین شده به انجام برسانند و هر شش ماه یکبار گزارشی از اقدامات انجام گرفته ارائه دهند.

