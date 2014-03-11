به گزارش خبرنگار مهر، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد در این مراسم با اشاره به اينكه در ساعات پيك ترافيك 70 تا 80 هزار خودرو از مبادي ورودي شهر عبور مي كنند افزود:‌ اين رقم در ايام نوروز به حدود 200 هزار خودرو در هسته مركزي شهر مي‌رسد.

مهدي امامي ميبدي با بيان طرح زوج و فرد، جريمه هاي الكتريكي و نصب دوربين هاي سيستم هوشمند گفت:‌ در اجراي طرح ترافيك مركز كنترل به صورت 24 ساعته فعال و مراكز معاينه فني به صورت شيفتي به شهروندان و زائران سرويس مي‌دهند.

افزایش دو برابری تاکسی های اطراف حرم رضوی در ایام نوروز

اميررضا مرتضوي معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوی در این مراسم با اشاره به اقدامات سازمان تاكسي راني براي ايام نوروز گفت: تاكسي ها سفيران فرهنگي پايگاه منور رضوي هستند و مي توانند حضوري مؤثر و پررنگ در امر فرهنگ سازي در سطح شهر مشهد داشته باشند.

مرتضوي با اعلام اينكه 700 تاكسي در اطراف حرم رضوي مشغول خدمت هستند ادامه داد: اين تعداد در ايام خاص و نوروز به دو برابر افزايش مي يابد.

وي با اشاره به اهميت برگزاري كلاس هاي توجيهي براي رانندگان تاكسي گفت: تاكنون دو همايش آموزشي براي تاكسي هاي طرح حريم نور جهت آشنايي آنان با وظايفشان برگزار شده است.

معاون رئيس كل دادگستري در امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم با بيان رابطه تعاملي رانندگان تاكسي و زائران افزود:‌ اين رابطه با آموزش هاي فرهنگي كه رانندگان مي بينند مي تواند اثربخشي مثبتي داشته باشد.

ارائه محصولات فرهنگی در تاکسی های حریم نور

وي با اشاره به فرم لباس هاي رانندگان طرح حريم نور از نصب باكس كتاب در 700 تاكسي خبرداد و گفت: ما آمادگي داريم در اين باكس ها محصولات فرهنگي شهرداري، آستان قدس و ساير سازمان هاي داوطلب در اين امر را قرار دهيم.

مرتضوي با بيان اعلام تهيه نرم افزارهاي فرهنگي از سوي معاونت شهرداري ادامه داد:‌ اين محصولات در مناسبت‌هاي گوناگون براي ايجاد فضاي فرهنگي مناسب در داخل كابين تاكسي هاي طرح حريم نور قرار داده شده است.

معاون رئيس كل دادگستري در امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم با بيان اهميت فضاي داخلي و بيروني تاكسي هاي طرح حريم نور به استفاده از جمله (السلام عليك يا علي ابن موسي الرضا) در شيشه جلوي اين تاكسي‌ها به عنوان يك كار تبليغاتي كه نمود عيني و بيروني دارد اشاره كرد.

وي با بيان اينكه دو سال است كه دو سال از توقف نوسازي تاكسي‌ها در كشور مي‌گذرد گفت:‌ زيبايي تاكسي‌ها در اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) جلوه‌اي خوب و روحاني ايجاد مي‌كند.

اجرای طرح ترافیک اطراف حرم از 25 اسفند

مرتضوي با اشاره به اجراي طرح ترافيك اطراف حرم و هسته مركزي خيابان‌هاي مشهد از 25 اسفند از بالا بردن سرويس دهي در حد گنجايش معابر، استفاده از يكصد تاكسي هاي ون، ساماندهي موتور سواران و به حداقل رساندن آنان در ايام عيد و نظارت و بازرسي براي مسيرهاي كوتاه در جهت كاهش مشكلات تردد خبر داد.

وی با بيان اينكه در انجام فعاليت هاي فرهنگي تمام دستگاه ها و سازمان‌ها بايد احساس تكليف كنند افزود: گام قبل از شروع پيشگيري است و هميشه پيشگيري بهتر از درمان است.

امير رضا مرتضوي با اشاره به اينكه دستگاه قضايي از اقتدار خود در راه بهره گيري بهتراز ظرفيت‌هاي فرهنگي استفاده مي كند گفت:‌ واحدهاي صنفي و مجتمع هاي تجاري بايد در اين امر توجيه شوند تا بتوانيم شاهد تغييرات فرهنگي بيشتري در ايام نوروز باشيم.

وي با بيان اينكه تعامل منطقي سازمان ها و ارگانهاي مختلف باعث مي شود كه طرح حريم نور با كيفيت بالاتري اجرا شود ادامه داد:‌ بايد در اطراف حرم امام رضا (ع) فضايي درخور شأن اين آستان مقدس ايجاد كرد.

معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوی در با اشاره به اينكه اجراي برنامه هاي فرهنگي درايام نوروز بايد گسترده تر و پررنگ تر باشد افزود: مركز اجرايي امر به معروف و نهي از منكر بايد در اين مورد مؤثرتر عمل كند.

وي با بيان اينكه طرح ها بايد با قدرت اجرا شود گفت:‌ در حوزه هايي كه نياز به برخورد وجود دارد بايد تمام ارگان ها بسيج شوند.

نظارت های ویژه در ایام نوروز باید بیشتر شود

مرتضوي با اشاره به اينكه با توجه به حضور گسترده زائران در ايام نوروز حساسيت هاي اجتماعي و فرهنگي بايد بيشتر شود افزود:‌ نظارت هاي ويژه در اين ايام باعث كاهش آسيب ها خواهد شد.

وي با بيان اينكه اين توفيق را خداوند نصيب مشهدي ها كرده كه در كنار بارگاه ملكوتي امام رضا (ع) باشيم ادامه داد: براي حفظ حرمت اين بارگاه مقدس، نيروي انتظامي نبايد براي جرائم مشهود برخي از واحدهاي صنفي به دنبال اخطارهاي چند روزه باشد.

وي با اشاره به اينكه برگزاري جلسات هم انديشي نبايد به برخي از ايام ويژه محدود شود افزود: تا رسيدن به اهداف مطلوب در سالم سازي و پاك سازي حريم اطراف بارگاه مقدس امام رضا (ع) بايد اين تعاملات ادامه يابد.

معاون رئيس كل دادگستري در امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم با اظهار ناخشنودي از رفتارهاي دلسردكننده برخي از واحدها گفت:‌ اينگونه رفتارها جاي سئوال دارد ولي مانع از اين نمي‌شود كه مسير حركت ما كند و يا برخوردهاي ما ضعيف تر شود.

وي با اشاره به اصل 156 افزود:‌ با اقتدار به تكليفي كه از سوي حوزه قضايي در امر پيشگيري و برخورد به عهده ماست عمل مي كنيم.

مرتضوي با بيان اينكه هر شر و بدي جزئي از منكر است ادامه داد: در جامعه ما مصاديق زيادي از منكر مانند عدم تكريم ارباب رجوع و جود دارد كه بايد با آن به صورت ريشه اي برخورد فرهنگي كرد.

وي با اشاره به چهارشنبه آخر سال گفت: صنف تاكسيراني در امر هشدار به مردم و بيان عواقب حوادث تلخ اين ايام مي توانند دراين حوزه بسيار مؤثر ظاهر شوند.

لزوم حفظ حرمت و شئونات در ایام فاطمیه توسط اصناف

معاون رئيس كل دادگستري در امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم با بيان تقارن ايام فاطميه (س) و نوروز تأكيد كرد: تمام اصناف، اقشار، سازمان ها و افراد بايد در حفظ حرمت اين ايام حضوري پررنگ داشته باشند.

معاون رئيس كل دادگستري در امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم با اشاره به پيگيري بحث اراضي رها شده افزود: تاكنون 12 نقطه شناسايي، فنس كشي و كارهاي اوليه آن انجام شده است.

وي با بيان اينكه مصاديق تخلف و جرم بايد از يكديگر تفكيك شوند گفت: وجود يك رابط بين هر سازمان و نيروي انتظامي باعث تسريع رسيدگي به اين مشكلات مي شود.

مرتضوي در خصوص گسترش برخي از جرائم از قبيل سرقت از مغازه‌ها در ايام نوروز افزود‌: اتحاديه‌ها بايد بحث آموزش‌هايي را كه از سوي نيروي انتظامي براي آنان ارائه مي‌شود را براي صنف خود جدي بگيرند.

همچنين در بخشي از اين گردهمايي مدير بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان اتوبوس راني با بيان گزارشي از اين سازمان گفت:‌ سازمان اتوبوس راني در راستاي طرح استقبال از بهار براي رانندگان اتوبوس اعم از خصوصي و غير خصوصي 60 ساعت كلاس آموزش فرهنگ ميزباني، كنترل خشم و استرس برگزار كرده است.

نمایش مشخصات راننده ها در اتوبوس ها و مینی بوس ها

امين متقي با اشاره به نصب شعارهاي امر به معروف و نهي از منكر در داخل اتوبوس ها افزود:‌ جهت دسترسي سريع شهروندان به مشخصات راننده، در تمام اتوبوس ها و ميني بوس ها كارت شناسايي راننده بالاي سر آنان نصب شده است.

وي با بيان طرح تفكيك خواهران و برادران در اتوبوس و ميني بوس ها گفت:‌ در داخل اتوبوس سامانه 3000888-3235-3236 در هشت خط جهت رسيد گي به شكايات شهروندان راه اندازي شده است.

اين جلسه با حضور امير رضا مرتضوي معاون رئيس كل دادگستري در امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، هادي عطارزاده طوسي مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني مشهد، مهدي امامي ميبدي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد و جمعي مسئولان معاونت شهري و نيروي انتظامي استان خراسان رضوي برگزار شد.

گفتني است در پايان اين گردهمايي از تاكسي هاي طرح حريم نور رونمايي شد. طرح حریم نور با همکاری تمامی دستگاه‌های دولتی در اطراف حرم رضوی به منظور ترویج امر به معروف و نهی از منکر اجرا می‌شود.

در این طرح پیش بینی شده است که اطراف حرم مطهر رضوی به عنوان یک محدوده مشخص تعیین شود تا علاوه بر انجام خدمات بهتر، در امور مذهبی نیز ملموس‌تر بتوان اقدام کرد.

رانندگان تمامی تاکسی‌هایی که در محدوده حریم نور فعال خواهند بود دارای لباس متحدالشکل هستند. همچنین نصب کارت شناسایی داخل تاکسی، تغییر یک سمت از تابلو سقفی خودرو به تاکسی حریم نور، نسب برچسب ویژه روی شیشه جلو و عقب تاکسی و... نیز جزء ویژگی تاکسی‌های حریم نور خواهد بود.