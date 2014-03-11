آماده باش 200 پرسنل آتش نشانی رشت در شب چهارشنبه آخر سال/ توصیه های ایمنی به شهروندان

علی مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شب چهارشنبه سوری یکی از دغدغه های آتش نشانان کل کشور است اظهار داشت: شب چهارشنبه سوری به دلیل استفاده از محصولات متنوع آتش بازی و وقوع حوادث متنوع برای آتش نشانان در کل کشور حائز اهمیت است.

وی افزود: برخی از هم وطنان بر این باورند که تجهیزات جدید آتش بازی دارای بسته بندی های خاص از ایمنی بیشتری برخوردارهستند در حالی که این نحوه تفکر صحیح نیست و در دنیا هیچ نوع وسیله آتش بازی ایمن وجود ندارد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر رشت گفت: با توجه به اینکه مواد و محصولات مربوط به آتش بازی خطرناک هستند سازمان آتش نشانی شهر رشت هر ساله نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه و عملیات در شب چهارشنبه سوری وارد عمل می شود.

اقدامات پیشگیرانه سازمان آتش نشانی رشت در شب چهارشنبه سوری

مقصودی پخش فیلم مستند در شب چهارشنبه سوری ،طراحی و چاپ 1500 پوستر حاوی تصاویر و توصیه های ایمنی مربوط به چهارشنبه سوری و توزیع آن در سطح مدارس ، طراحی و نصب بنرهای حاوی تصاویر و توصیه های ایمنی در نقاط مختلف شهر رشت و غیره را از اقدامات پیشگیرانه سازمان آتش نشانی رشت در شب چهارشنبه سوری عنوان کرد.

وی ادامه داد: انعکاس توصیه های ایمنی در پایگاه اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی شهر رشت و ارسال آن به خبرگزاری ها برای اطلاع رسانی به شهروندان و برگزاری آموزش های دو ساعته ویژه چهارشنبه سوری از ابتدای اسفندماه سال جاری تاکنون برای 11 هزارو 259 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه رشت از دیگر اقدامات پیشگیرانه این سازمان برای چهارشنبه سوری است.

مقصودی اذعان داشت: برای نخستین بار در تاریخ سازمان آتش نشانی رشت، این سازمان با مساعدت اعضای شورای اسلامی و شهرداری رشت در حال تهیه فیلم مستند در خصوص چهارشنبه سوری است که کار فیلمبرداری آن به پایان رسیده و در حال تدوین نهایی است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر رشت با اشاره به تاثیر گذاری این مستند در افزایش آگاهی و ارتقای سطح فرهنگ ایمنی شهروندان تصریح کرد: با توجه به اینکه دانش آموزان جزء آسیب پذیرترین گروه جامعه در حوادث شب چهارشنبه سوری هستند توزیع پوسترهای مربوط به تصاویر و توصیه های ایمنی چهارشنبه سوری از 17 اسفندماه سال جاری در سطح مدارس شهر رشت توزیع شده است.

وی متذکر شد: نصب بنرها هم در خصوص هشدارهای ایمنی چهارشنبه سوری از 19 اسفندماه آغاز شده است.

اقدامات آتش نشانی رشت جهت مقابله با حریق و حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال

مقصودی از آماده باش کامل پرسنل آتش نشانی رشت در شب چهارشنبه سوری خبر داد و افزود: بمنظور مقابله با حریق و حوادث احتمالی در شب چهارشنبه سوری، بیش از 200 نفر از پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر رشت بصورت آماده باش در ایستگاه های 9 گانه این سازمان حضورخواهند داشت.

وی با بیان اینکه بیش از 45 دستگاه خودروی اطفای حریق سنگین، نیمه سنگین و سبک در ایستگاه های 9 گانه بصورت کامل و تجهیزشده مستقر هستند،افزود: خودروهای آتش نشانی به غیر از ایستگاه ها در نقاط دیگری از شهر رشت نیز مستقر خواهند شد و جلسات هماهنگی با عوامل انتظامی، قضائی، شهرداری، صدا و سیما، آموزش و پرورش، هلال احمر و اورژانس نیز انجام شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر رشت اشاره کرد: آمار وقوع حوادث شب چهارشنبه سوری 5 سال گذشته آتش نشانی رشت بررسی و 19 منطقه این شهر که بیشترین عملیات توسط آتش نشانی در آن مناطق صورت گرفته و همچنین بیشترین تماس شهروندان رشتی از آن مناطق بوده است شناسایی شده اند و استقرار خودروهای اطفای حریق سازمان، خارج از ایستگاه به گونه ای خواهد بود که به 19 منطقه شناسایی شده دسترسی سریعتری داشته باشند.

وی گفت: سازمان آتش نشانی رشت از ابتدای اسفندماه سال جاری تاکنون، اقدام به برگزاری آموزش های ویژه برای 310 نفر از نونهالان و کودکان، 1315 نفر دانش آموز مقطع دبستان، 610 نفر دانش آموز مقطع راهنمایی ، 11 هزار و 259 نفر مقطع دبیرستان ،180 نفر دانشجویان موسسات آموزش عالی، 40نفر از دانش آموزان مدارس استثنایی ،1835 نفر از پرسنل ادارات و شرکت ها ، 351 نفر بسیج ، سپاه و نیروی انتظامی و غیره کرده است.

توصیه های ایمنی مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت به شهروندان

علی مقصودی اذعان داشت: با توجه به اینکه بیشترین آمار وقوع حوادث چهارشنبه سوری مربوط به گروه سنی 16 تا 25 سال است خانواده ها می توانند نقش موثری در کنترل فرزندان و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی در شب چهارشنبه آخر سال داشته باشند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی رشت در توصیه های خود از شهروندان خواست در شب چهارشنبه سوری از منازل خود خارج نشوند زیرا در صورت مراقبت شهروندان از خودشان ، دیگران از آنها مراقبت نخواهند کرد چه بسا افراد نابخردی از هر طرف مواد محترقه را به سمت کوچه و خیابان پرت می کنند و هر لحظه خطر برخورد با مواد محترقه جان شهروندان را تهدید می کند.

وی تاکید کرد: افراد سالخورده ، افرادی که دچار بیماری های قلبی و عروقی هستند همچنین زنان باردار حتی المقدور در این روز از منازل خود خارج نشوند.

مقصودی یادآورشد: روستائیان هم توصیه می شود به منظور جلوگیری از وقوع حریق در محیط بازو نزدیک به منازل و انباری ها اقدام به روشن کردن آتش نکنند و در نهایت بوسیله آب، آتش روشن شده را بطور کامل خاموش کنند.