کارگردان «شیار 143» عضو افتخاری خانه شهریاران جوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که عصر دوشنبه 19 اسفندماه در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، پس از اکران فیلم «شیار 143» مراسم تقدیر با حضور جمعی از عوامل فیلم از جمله نرگس آبیار کارگردان، گلاره عباسی و سامان صفاری بازیگران، محمدحسین قاسمی تهیه‌کننده اجرا شد.

در این مراسم دست اندر کاران فیلم لوح تقدیر و تندیس اهدایی خود را با تشویق حضار از دست حجت الاسلام امرودی قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، سردار فلاح زاده معاون تحقیق و پژوهش باغ موزه دفاع مقدس، ابویی مدیر خانه شهریاران جوان، اشتری مدیر سابق خانه شهریاران، حجازی مدیر فرهنگی هنری منطقه 7 و رییس فرهنگسرای اندیشه و غضنفری قائم مقام خانه شهریاران دریافت کردند.



تنها سر سوزنی از مشکلات مادران شهدا را گفتیم

نرگس آبیار اولین کسی بود که از سوی خانه شهریاران جوان مورد تقدیر قرار گرفت وی گفت: خوشحالم که در این جمع حضور دارم و احساس شما را در هنگام پخش فیلم دیدم و وظیفه ماست که از مادران شهدا تقدیر کنیم چون کاری انجام ندادیم که سزاوار این‌همه تقدیر باشیم.

وی افزود: من در زندگی واقعی آدم‌هایی را با این شرایط و لحظاتی که در فیلم دیدید، دیده‌ام و تنها سعی کردم به‌اندازه سر سوزنی این لحظات رنج و سختی را که با شکوهمندی همراه بود، تصویر کنم.

در ادامه محمد ابویی مدیر خانه شهریاران جوان ضمن اعلام عضویت افتخاری عوامل و بازیگران در خانه شهریاران جوان از محمدحسین قاسمی تهیه‌کننده این اثر ارزشی تقدیر به عمل آورد.

محمد حسین قاسمی ضمن اشاره به فضای معنوی موجود در این برنامه از جوانان خواست تا برای تمام عصرای بزرگوار و خانواده‌ی معزز ایشان دعا کنند.

بازی در «شیار143» لطف خدا بود

پس از اجرای مراسم تقدیر از گلاره عباسی و سامان صفاری بازیگران این فیلم، صفاری گفت: بهترین اتفاقی که بعد از ایفای نقش در این فیلم رخ داد محبتی بود که مادر شهید صبوری در یکی از مراسم‌های تقدیر به من ابراز داشتند، بهترین افتخار من این بود که مادر بزرگوار شهید صبوری من‌ را با فرزند شهید خودشان مقایسه کردند.

حجت الاسلام امرودی قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی طی سخنانی ضمن اشاره به سخن مقام معظم رهبری که فرمودند «زنده نگاه داشتن یاد شهدا کم از شهادت نیست» از تلاش‌های بی‌شائبه بازیگران و عوامل فیلم «شیار 143» تشکر کرد.

در بخش پایانی مراسم ضمن تقدیر از زحمات حسن اشتری مدیر سابق خانه شهریاران جوان در مدت زمان مدیریت خود از مسئولین باغ موزه دفاع مقدس به جهت همکاری در اردوی تشکیلاتی «راه نشانم بده» از جمله سردار فلاح زاده معاون تحقیق و پژوهش باغ موزه دفاع مقدس و سرهنگ صمدی جانشین مدیر فنی و مهندسی باغ موزه دفاع مقدس تقدیر به عمل آمد.

حسن ختام این برنامه تقدیر و تجلیل از خادمین اردوی راهیان نور خانه شهریاران جوان «راه نشانم بده» بود که از عوامل اجرایی اردو با اهدای لوح تقدیر و تابلوی منقش به آیات کلام‌الله مجید تجلیل به عمل آمد.