رشد جمعیت ایران در 30 سال آینده صفر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناظمی اردکانی افزود: اکنون جمعیت کشور حدود 77 میلیون و 300 هزار نفر است.

وی ادامه داد: 71 درصد جمعیت در شهرها و نزدیک به 29 درصد در روستاها زندگی می کنند که به مرور زمان از جمعیت روستاها کاسته و متاسفانه به جمعیت شهرها افزوده می شود و سیر مهاجرت ایرانیان از روستا به شهر است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود: 51 درصد جمعیت ایرانیان را مردان و 49 درصد را نیز زنان تشکیل می دهند.

ناظمی اردکانی خاطرنشان کرد: در کشور بطور متوسط در سال های اخیر نزدیک به یک میلیون و 400 هزار ولادت ثبت می شود که شیب آن نزولی بوده و همچنین ثبت 400 هزار فوت دارای شیب صعودی است.

وی با بیان اینکه نرخ باروری یک و هفت دهم و سن ازدواج در کشور برای مردان بطور متوسط 27 سال و برای زنان بطور متوسط 24 سال است، اضافه کرد: نرخ ازدواج در کشور به ازای هر یکهزار نفر 10.9 و به ازای هر یکهزار نفر دو طلاق در کشور است.

رئیس سازمان ثبت احوال، سن امید به زندگی در مردان کشور را 71 سال و در زنان 74 سال عنوان کرد.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه در تهران، البرز، و کلانشهرها به ازای هر سه ازدواج، یک مورد به طلاق منجر می شود، گفت: در کشور برای هر 5.5 ازدواج یک طلاق صورت می گیرد از همین رو نرخ طلاق در کلانشهرها نگران کننده است.

وی همچنین درباره کارت هوشمند ملی افزود: این کارت به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک بوده که اساس آن شناسایی فرد در دولت الکترونیک و فضای مجازی است.

معاون وزیر کشور در زمینه کارتهای ملی کنونی نیز گفت: کارت های ملی قدیمی اکنون برای شناسایی استفاده می شود و طبق مصوبه هیئت دولت تا پایان سال 94 اعتبار دارند.

رئیس سازمان ثبت احوال تصریح کرد: افرادی که برای نخستین بار اقدام به دریافت کارت ملی می کنند و کسانی که شناسنامه آنان دارای تغییرات است در مرحله نخست، جامعه هدف دریافت طرح کارت هوشمند ملی هستند.