به گزارش خبرگزاری مهر، احمد طبعی سردبیر و كارشناس مجری برنامه «برترین ها» با اعلام این خبر گفت: ما از برترین های سال 92 دعوت كرده ایم كه به استودیوی برنامه خودشان بیایند تا گفتگویی با آنها داشته باشیم و به عنوان هدیه سال نو برترین بودنشان را اعلام كنیم، برترین بودن و موفقیت این افراد در عرصه تولید علم است.

طبعی ادامه داد: مباحث مربوط به مخترعین، مكتشفان، دانشمندان و پژوهشگران در عرصه های مختلف علوم و كارهای گوناگونی كه انجام داده‌اند، در این ویژه‌برنامه‌ها مطرح می‌شود. همچنین مباحث نانو فن آوری، نفت، فن آوری در بحث صنعت پوشاك، نانو در بحث مواد خوراكی، دارویی آب و برق از موضوعاتی است كه به آن اشاره می شود.

طبعی با اشاره به نانوداروها عنوان کرد: ما هم اکنون روی نانوداروها و داروهای جدیدی كه دانشمندانمان كشف كردند، کار می کنیم و داروهای جدیدی كه ساخته شده اند و برترین ها در عرصه پژوهش، عرصه ساخت هوا فضا های گوناگون، كشاورزی، مواد مغذی و خوراكی و... بیان می شود.

كارشناس مجری برنامه «برترین ها» درپایان خاطرنشان کرد: از سخنان دانشمندان برتر كشور در سال 92 كه در فرهنگستان علوم، دانشگاهها، خود وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و پژوهشگاه های مختلف به عنوان كارشناسان این برنامه استفاده می شود. همچنین از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بخش نانوی كشور، افرادی كه در جشنواره های خوارزمی و جشنواره های معتبر، شركت كرده اند و كسانی كه مقام علمی ارزنده ای را بدست آورده اند و به عنوان دانشمندان برتر در سال 92 هستند در برنامه به عنوان مهمان حضور می یابند.

«برترین ها» به مدت 15 روز از اول فروردین ماه سال 1393 و از ساعت 17 به مدت بیست دقیقه از رادیو ایران موج FM ردیف 90 مگاهرتز پخش می شود.

