  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۲۹

برترين‌های علمی نوروز به برنامه «برترین‌ها» می‌آیند

برترين‌های علمی نوروز به برنامه «برترین‌ها» می‌آیند

برنامه «برترین ها» نوروز 93 با رویکرد معرفی دانشمندان برتر سال 92 و همچنین برترین های علمی، فناوری و نانو از رادیو ایران پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد طبعی سردبیر و كارشناس مجری برنامه «برترین ها» با اعلام این خبر گفت: ما از برترین های سال 92 دعوت كرده ایم كه به استودیوی برنامه خودشان بیایند تا گفتگویی با آنها داشته باشیم و به عنوان هدیه سال نو برترین بودنشان را اعلام كنیم، برترین بودن و موفقیت این افراد در عرصه تولید علم است.

طبعی ادامه داد: مباحث مربوط به مخترعین، مكتشفان، دانشمندان و پژوهشگران در عرصه های مختلف علوم و كارهای گوناگونی كه انجام داده‌اند، در این ویژه‌برنامه‌ها مطرح می‌شود. همچنین مباحث نانو فن آوری، نفت، فن آوری در بحث صنعت پوشاك، نانو در بحث مواد خوراكی، دارویی آب و  برق از موضوعاتی است كه به آن اشاره می شود.

طبعی با اشاره به نانوداروها عنوان کرد: ما هم اکنون روی نانوداروها و داروهای جدیدی كه دانشمندانمان كشف كردند، کار می کنیم و داروهای جدیدی كه ساخته شده اند و برترین ها در عرصه پژوهش، عرصه ساخت هوا فضا های گوناگون، كشاورزی، مواد مغذی و خوراكی و... بیان می شود.

كارشناس مجری برنامه «برترین ها» درپایان خاطرنشان کرد: از سخنان دانشمندان برتر كشور در سال 92 كه در فرهنگستان علوم، دانشگاهها، خود وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و  پژوهشگاه های مختلف به عنوان كارشناسان این برنامه استفاده می شود. همچنین از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بخش نانوی  كشور، افرادی كه در جشنواره های خوارزمی و جشنواره های معتبر، شركت كرده اند و  كسانی كه مقام علمی ارزنده ای را بدست آورده اند و به عنوان دانشمندان برتر در سال 92 هستند در برنامه به عنوان مهمان حضور می یابند.

«برترین ها» به مدت 15 روز از اول فروردین ماه سال 1393 و از  ساعت 17 به  مدت بیست دقیقه از رادیو ایران  موج FM ردیف 90 مگاهرتز پخش می شود.
 

کد مطلب 2254316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها