ماجرای دندانپزشک شدن لیسانسه های باغبانی/ واکنش به اعتراض دانشجویان ایرانی در فیلیپین

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدامیرمحسن ضیایی امروز در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار مهر درباره جنجالی که از سوی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در فیلیپین ایجاد شده است، گفت: هرکسی که می خواهد برود در علوم پزشکی در خارج از کشور تحصیل کند آزاد است اما باید بداند که به دلیل اینکه در سلامت با جان انسان ها سر و کار دارد بلافاصله پس از بازگشت از خارج از کشور نمی تواند وارد عرصه ارائه خدمت شود.

وی افزود: منافع افراد با در جهت منافع مردم باشد و وزارت بهداشت هم به عنوان نگهبان و دیده بان حقوق مردم نمی تواند اجازه دهد کسی که معلوم نیست در چه حدی آموزش بدون کیفیت آموزش دیده است برود در فقیرترین جای کشور و به سلامت مردم آسیب برساند.

ضیایی اظهار داشت: این را هم باید در نظر داشت که وارد شدن یک فارغ التحصیل علوم پزشکی در یک کشور دیگر و هماهنگی با نظام سلامت آن کشور در هیچ کجای دنیا آسان نیست و سطح ارائه خدمات در هر کشوری متفاوت است. البته سطح ارائه خدمات پزشکی در ایران هم سطح کشورهای پیشرفته است و ما نمی توانیم اجازه دهیم که این سطح مخدوش شود.

وی یادآور شد: وزارت بهداشت در سال 2007 اعلام کرد آزمون ملی برای سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برگزار می شود و در آگوست 2008 به عنوان آخرین مهلت اعلام شد که هر کس بعد از این به خارج از کشور برود در بازگشت باید در آزمون ملی شرکت کند. آزمون ملی هم مشتمل بر سنجش مهارت و سنجش دانش فرد است. ما به جای ارزیابی دانشگاهها افراد را ارزشیابی می کنیم که از یک حداقلی برخوردار باشند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: برگزاری آزمون ملی به تمامی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران و رایزن های علمی اطلاع رسانی شده است و هر فردی هم که از کشور خارج می شود در صورت تمایل به بازگشت و ادامه فعالیت در اینجا باید قوانین را مانیتور کند و این موضوع که برخی از دانشجویان ایرانی می گویند اطلاع ندارند کذب است.

وی خاطرنشان کرد: رشته دندانپزشکی 6.5 سال به طول می انجامد اما این دانشجویان ایرانی که در کشور فیلیپین در رشته دندانپزشکی درس می خوانند بعضا از لیسانس های غیر مرتبط به آنجا رفته اند مانند باغبانی و جنگل دار و واحدهای خود را تطبیق داده اند و دو سال هم دندانپزشکی خوانده اند و حال که نزدیک فارغ التحصیلی هستند، اعتراض می کنند. در صورتی که اگر می خواهند اینجا کار کنند. باید این آزمون را بدهند.

ضیایی اظهار داشت: ما هیچ وقت در داخل کشور واحدهای یک لیسانسه غیر مرتبط را در دانشگاه های علوم پزشکی تطبیق نمی دهیم . این افراد معلوم نیست در دو سال آموزش خود چندبار یک یونیت دندانپزشکی دیده اند. از این رو وزارت بهداشت از آزمون کوتاه نمی آید و آنها باید حداقل های یک دندانپزشک را داشته باشند.

وی تاکید کرد: اگر این افراد خود را توانمند می دانند پس از آزمون نباید نگرانی داشته باشند چون آزمون در حداقل ها تعیین شده است اما اگر کسی این حداقل ها را هم نداشته باشند اجازه کار در کشور نخواهند داشت.