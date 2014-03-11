امیر قطبی مدیر پخش فیلمیران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که دانش آموزان استقبال خوبی از فیلم سینمایی «معراجی‌ها» به کارگردانی مسعود ده‌نمکی داشتند، گفت: بسیاری از مدارس سطح شهر تهران، دانش آموزان خود را برای دیدن فیلم سینمایی «معراجی ها» به سینماها می‌برند که بیشترین حضور دانش‌آموزان در پردیس‌های شکوفه، تماشا، رازی و سینمای ایران است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط خاصی برای حضور این دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است؟ توضیح داد: تمامی مدارسی که دانش آموزان آنها تا امروز برای دیدن این فیلم در سینماها حضور پیدا کرده اند، از همان بلیت نیم‌بها خاص دانش‌آموزان استفاده کرده و هیچ‌گونه شرایط دیگری از جمله ارائه بلیت رایگان به مدارس در نظر گرفته نشده است.

قطبی درباره دلایل استقبال مدارس از «معراجی‌ها» گفت: این مسئله برای ما هم جالب بود، اما این احتمال وجود دارد که چون در این فیلم به کاروان راهیان نور نیز اشاره شده است، برای آشنایی دانش آموزان با چنین برنامه هایی و آشنایی با فضای کاروان راهیان نور به دیدن این فیلم می‌آیند.

فیلم سینمایی «معراجی‌ها» به کارگردانی مسعود ده‌نمکی بعد از گذشت 17 روز از اکران خود، یک میلیارد و دویست میلیون تومان فروش داشته است.