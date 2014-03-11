به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش درنشستی خبری با بیان اینکه اگر بتوانیم برای اشتغال در روستاها برنامه‌ریزی داشته باشیم این اعتبارات نسبت به شهرها کمتر است، گفت: باید امکانات رفاهی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، امکانات فرهنگی وارد روستاها شود و مراکز جمعیتی روستاها همچون شهرها چشمگیر باشند.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، اطراف استان اصفهان و استان فارس صورت گرفته است، بیان کرد: در سال‌های اخیر طرح‌ هادی در روستاهای کشور به اجرا رسیده است و همین امر موجب شده که مردم در روستاها بمانند و یا حتی عده‌ای از شهرها به روستاها بازگردند.



رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به افزایش تسهیلات مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: درخواست افزایش تسهیلات در ماه‌های اخیر به بانک مرکزی ارسال شده است تابر این اساس وام مسکن روستایی از 12.5 میلیون به 18.5 میلیون تومان افزایش یابد که این موضوع در حال حاضر از سوی دولت به بانک مرکزی اعلام شده است و امیدواریم در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری شود.



تابش در خصوص ساخت مسکن مهر در روستاها، گفت: تاکنون یک میلیون و 800 هزار واحد مسکن روستایی بازسازی شده است که این رقم باید به دو میلیون و 800 هزار واحد برسد که در پنج سال آینده در صورت اجرای هر سال 200 هزار واحد به رقم دو میلیون واحد مسکونی می‌رسیم.



رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی پس از خسارات بارش برف سنگین در گیلان و مازندران گفت: در این مدت 10 هزار واحد مسکونی تعمیر و 500 واحد مسکونی جدید احداث شده است که اعتبار این واحدها هم تامین شده است.