تيم الهلال عربستان وارد ايران شد/ ترخيص تيم عربستاني بدون معطلي

به گزارش خبرنگار مهر، الهلال عربستان براي ديدار با سپاهان در چارچوب رقابتهاي مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا، دقايقي پيش وارد ايران شد.
کاروان 55 نفره تيم الهلال عربستان ساعت 14 امروز وارد اصفهان شده و پس از آن با هماهنگي مسئولان، بدون معطلي، از فرودگاه ترخيص شدند.
در شرايطي که مسئولان تيم الهلال اعلام کرده بودند که همواره در سفر به ايران با مشکلاتي مواجه هستند، اين تيم بدون معطلي وارد کشور شد.
نکته جالب اينکه با وجود انگشت نگاري از تيمهاي ايراني در سفر به عربستان، مسئولان کشور از کاروان الهلال در سفر به ايران انگشتنگاري نکردند.
کاروان الهلال بعد از ورود به کشور در هتل کوثر اصفهان مستقر شده و براي ديدار فرداي خود مقابل سپاهان اصفهان آماده شدند.
ديدار تيمهاي سپاهان اصفهان و الهلال عربستان در چارچوب رقابتهاي هفته دوم مرحله گروهي مسابقات ليگ قهرمانان آسيا از ساعت 19 روز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار ميشود.
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