به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین جلسه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1392، روز دوشنبه 19 اسفندماه به ریاست دکتر غلامعلی حدادعادل برگزار شد و در این جلسه ادامه گزارش اقدامات کارگروه «مدیریت» ارائه شد.
در گزارش مزبور و در تشریح مبانی خاص مدیریت اسلامی پیش فرضهای اسلامی علم مدیریت، چشمانداز مطلوب در مدیریت اسلامی، نحوه ارتباط ولایت الهی با مدیریت اسلامی، مدیریت زمان و اوقات در زندگی فردی و اجتماعی، الگوهای تدبیر الهی و ارتباط طولی این الگو با سایر الگوها مورد اشاره قرار گرفته است.
در ادامه گزارش فوقالذکر، رویکرد اجتهادی قرآن محور و با توجه به سیره معصومین«علیهمالسلام» و منابع شیعی مانند نهجالبلاغه، الزامات اجرایی برطبق اسناد بالادستی، مانند نقشه جامع علمی کشور، از جمله الزامات تدوین راهکارهای تدوین مبانی اسلامی رشته مدیریت بر شمرده شدهاند.
پس از ارائه این گزارش اعضا به بیان نظرات خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است:
توجه به طبقهبندی علوم و ارتباط مدیریت با فلسفه و روانشناسی، تولید ادبیات فراگیر در دانشگاه و حوزه برای این رشته، ابعاد مختلف مدیریت انسانی بر طبق نظریه اسلام، کاربردی بودن علم مدیریت و استفاده این علم از سایر علوم، توجه به ادوار و نظریات مطرح در حوزه علم مدیریت، بکارگیری ساز و کار شفافیت در نظارت بر مدیریت توسط جامعه و تاثیر قدرت نرم در مدیریت جامعه.
دکتر حدادعادل نیز در این جلسه گفت: آنچه که به اصول اعتقادات ما مربوط است و در همه علوم مشترک است باید در همه رشتهها لحاظ شود. مدیریت علمی است که به میزان زیادی با تجربیات مدیران در تعامل و داد و ستد است. در مدیریت غیرالهی آنچه که مدنظر است «سود حداکثری» است، اما نگرش دینی ما بیشتر به ایجاد یک فضای انسانی میاندیشد.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: توجه به جنسیت و تواناییهای خاص جنس مرد و زن در عرصه مدیریت هم از سایر الزامات طراحی الگوی مدیریت اسلامی است. توجه به اقناع سامانه تحت مدیریت مدیر اسلامی و تقویت حس کنترل درونی باید در هر الگوی مدیریت اسلامی بیشتر لحاظ شود.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: ارتقای مدیریت در کشور تنها از طریق ترویج گفتمان علم مدیریت میسر است. به نظر میرسد یک بخشی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب(مدظلهالعالی) بر موضوع مهندسی فرهنگی، بر اصلاح مدیریت فرهنگی معطوف است. معارف الهی و قرآنی باید به یک زبان مقبول برای قشر دانشگاهی و با لحاظ حساسیتهای این قشر مطرح شوند. به نظر میرسد در رشته مدیریت آنچه که باید مدنظر قرار گیرد، رویکرد «مسأله محور» است.
