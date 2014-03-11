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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۱۵

زمانیان:

فرودگاه شهرکرد به علت سوء مدیریت عملکرد مناسبی نداشته است

فرودگاه شهرکرد به علت سوء مدیریت عملکرد مناسبی نداشته است

شهرکرد- خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل سوء مدیریت تا کنون فرودگاه شهرکرد عملکرد مناسبی نداشته است.

سید سعید زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری دارای فرودگاه بین المللی است که متاسفانه تا کنون کسی نتوانسته است آن را به خوبی مدیریت و تمامی پروازها را در آنجا راه اندازی کند.

وی با اشاره به اینکه لازم است فرودگاه این استان توسعه پیدا کند، تصریح کرد: پرواز به سراسر نقاط کشور و برخی کشورهای خارجی باید در این استان راه اندازی شود.

زمانیان ادامه داد: چندین شرکت هواپیمایی می تواند با دستگاه های مربوطه همکاری لازم را داشته باشند و تعهد دهند تا همه پروازها به موقع انجام گیرد.

 نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این استان لازم است در سطح استان های برخوردار باشد و مدیران و مسئولان اجرایی همه تلاش خود را بکنند تا استان را از محرومیت خارج کنند.

زمانیان یادآور شد: تولیدات استان را تا جایی که می شود باید بالا برد و از بخش های خصوصی در این استان نیز حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه توسعه فرودگاه شهرکرد نقش بالایی در توسعه دیگر بخشهای استان دارد، اظهار داشت: ورود مسافران و گردشگران داخلی و خارجی فرصت سرمایه گذاری را در این استان افزایش می دهد و بستر برای اشتغال بیشتر ودرآمد بیشتر فراهم می شود.

کد مطلب 2254324

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