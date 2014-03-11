به گزارش خبرنگار مهر، طرح آبیاری قطره ای باغچه منازل در كرج ظهر سه شنبه با حضور مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج، برخی از مسئولان شهری و اصحاب رسانه در شهرک ناز فردیس کرج برگزار شد.

عباس زارع در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگر مهر با بیان این مطلب افزود: در آبیاری قطره ای تنها بخشی از خاک اطراف بوته گیاه یا درخت آبیاری می شود، کاهش تبخیر از سطح خاک، عدم وجود روان آبهای سطحی و کنترل نفوذ عمقی از عواملی هستند که باعث کاهش مصرف آب و در نتیجه افزایش بازده آبیاری می شود.



زارع در ادامه تاکید کرد: در این روش قسمتهای اضافی خاک که معمولا در روشهای سنتی مرطوب شده و آب آن به مصرف تبخیر یا تعرق علفهای هرز می رسد، خشک باقی می ماند.

بهره گبری بیشتر از منابع آب نتیجه استفاده از طرح آبیاری قطره ای است

این مسئول بیان کرد: در آبیاری قطره ای نیاز آبی گیاه به طور روزانه تامین می شود لذا رطوبت خاک در منطقه توسعه ریشه ها در طول دوره رشد تقریبا ثابت باقی مانده و گیاه از نوسانهای تنش آب، کمتر صدمه می بیند.



وی خاطرنشانکرد: در اجرای این طرح به جهت دائمی بودن آبیاری و فاصله کم بین آبیاری ها اثرات حاصل از شوری آب کاهش می یابد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج گفت: در اجرای طرح مذکور امکان به کارگیری کود و سم همراه با آب آبیاری وجود دارد و موجب نیاز کمتر به نیروی انسانی برای آبیاری می شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج اظهار داشت: عدم نیاز به عملیات تسطیح و شیب بندی زمین، قابلیت بالای هوشمندسازی سیستم، بالا بودن بازده و راندمان، نیاز کمتر به نیروی انسانی، کاهش زیان وارده به گیاه در اثر شوری آب، رشد بهتر گیاه و بهره گیری بیشتر از منابع آب از جمله مزایای اجرای این طرح است.

طرح آبیاری قطره ای در دو مرحله فصل آبیاری و پایان فصل اجرا می شود

وی با اشاره به سیستم آبیاری قطره ای گفت: برای استفاده بهینه از سیستم آبیاری قطره ای اجرا شده لازم است که حفظ و نگهداری آن در دو مرحله (در طول فصل آبیاری) و (پایان فصل آبیاری) مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج یادآور شد: در مرحله اول اجرای این طرح، مناطق 3 و 6 به صورت پایلوت انتخاب شدند چون در این مناطق با کمبود منابع آبی برای آبیاری فضای سبز مواجه هستیم.

وی اظهار داشت: در صورت موفقیت و استقبال شهروندان از این طرح، به طور قطع در آینده در دیگر مناطق شهرداری کرج نیز این طرح به مرحله اجرا درخواهد آمد.



وی در ادامه تاکید کرد: طرح آبیاری قطره ای باغچه منازل در كرج برای اولین بار در کشور از طرف سازمان پارکها و فضای سبز در منطقه فردیس کرج کلید خورد که در راستای اجرای آن، 50 درصد تمامی هزینه های مربوطه از سوی سازمان پارکها و 50 درصد نیز از سوی مالک پرداخت می شود.



زارع افزود: تشکیل تیمهای تخصصی برای اجرای این طرح ادامه داد: پس از ثبت نام شهروندان در سایت سازمان برای اجرای این طرح، تیمهای تخصصی سازمان برای بررسی وضعیت باغچه و درختان آن منزل، به آدرس مربوطه اعزام می شوند و به صورت تخصصی موارد را بررسی می کنند.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در ادامه خاطرنشان کرد: شهروندان ساکن در مناطق 3 و 6 کرج می توانند با ارسال عدد 16 به سامانه پیامکی 10001147 و مراجعه به سایت سازمان به آدرس park.karaj.ir در این طرح ثبت نام کنند.



لازم به ذکر است که مراسم آغاز اجرای این طرح در منزل خانواده شهید مسعودی واقع در شهرک ناز فردیس با حضور سیفی مدیر منطقه 3 شهرداری کرج برگزار شد.