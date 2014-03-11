آنتن ویژه دریافت شبکه های دیجیتال در کاشمر نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان ظهر سه شنبه در بازدید از ایستگاه رادیویی کاشمر با اشاره به دریافت ضعیف شبکه های دیجیتال در برخی از نقاط کاشمر اظهار کرد: با پیگیریهای صورت گرفته و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال در کمیته برنامه ریزی شهرستان، آنتن ویژه دریافت شبکه های دیجیتال در سید مرتضی نصب خواهد شد.

فرماندار کاشمر تصریح کرد: براساس قول مساعد مسئولین سیمای خراسان رضوی تجهیزات مورد نیاز و آنتن مورد نظر در فروردین ماه سال آینده در شهرستان نصب و مردم خواهند توانست شبکه های دیجیتال را با کیفیت مناسب دریافت کنند.

فروزان گفت: شهرهای کاشمر، بردسکن،خلیل آباد، بجستان، کوهسرخ و گناباد صدای خراسان رضوی را بر روی فرکانس 801 کیلوهرتز از طریق ایستگاه رادیویی کاشمر دریافت می کنند.