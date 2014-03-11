  1. دين، حوزه، انديشه
۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۱۵

نقشه مهندسی فرهنگی سند راهبردی نظام اسلامی است

نقشه مهندسی فرهنگی سند راهبردی نظام اسلامی است

معاون توسعه فرهنگی واطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل گفت: مهندسی فرهنگی به معنای مهندسی مدیریت فرهنگی و ترسیم چگونگی چینش، چشم انداز و تعیین اهداف فرهنگی نظام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا مصطفوی معاون توسعه فرهنگی سازمان پدافند غیر امل با تاکید بر اینکه فرهنگ مختص قشر و یا دستگاه خاصی نیست، گفت: کشور ما از لحاظ تدوین و تصویب قانون مشکلی ندارد. نقشه مهندسی فرهنگی با همت خوب دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تصویب شده و همه دستگاه ها باید اهتمام کافی در اجرای این سند مهم داشته باشند.
 
وی ادامه داد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگ اسلامی اصلی ترین قسمت بدنه جامعه ماست و همه وظیفه دارند از این بخش حیاتی حمایت کنند.
 
معاون توسعه فرهنگی واطلاع رسانی سازمان پدافند غیر عامل گفت: پیوست فرهنگی به عنوان تضمین کننده حضور روح فرهنگ در همه ابعاد جامعه، بخش مهمی از نقشه مهندسی فرهنگی را تشکیل داده است.
 
 
وی افزود: پیوست فرهنگی دارای یک مفهوم جامع و کامل است که باید در همه فعالیت ها لحاظ شود. نقشه مهندسی فرهنگی در مقابله با  تهاجم فرهنگی سند اصلی و راهبردی نظام اسلامی است.
کد مطلب 2254337

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