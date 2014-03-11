استقلال تهران با غلبه بر سفیر گفتمان قم صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای دور نخست مرحله گروهی مسابقات لیگ منطقه ای فوتبال قهرمانی نوجوانان باشگاه های کشور، با برتری تیم فوتبال نوجوانان استقلال تهران در حضور فوتبال دوستان قمی برابر تیم سفیر گفتمان قم ادامه یافت.

فوتبالیست های استقلال تهران صبح سه‌شنبه در حالی که از دو بازی قبل خود پیروزی دلچسب 6 بر صفر را برابر آبی پوشان مرکزی در کارنامه داشتند و در بازی دوم نیز 2 بر صفر تیم چیچکلو اسلامشهر را برده بودند، با کسب 6 امتیاز از دو بازی متوالی خود در روز سوم استراحت کرده بودند و در سومین دیدار به مصاف تیم سفیر گفتمان قم رفتند.

بازیکنان استقلال تهران که خوب می دانستند برای قطعی کردن شانس صعود خود به مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور باید از دیدار با سفیر گفتمان قم امتیاز بگیرند، با تمام توان به میدان رفتند و با سه امتیاز این بازی خارج شدند.

در این دیدار که در حضور تماشاگران قمی و طرفداران دو تیم در مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد، دو تیم در مصافی حساس برابر یکدیگر قرار گرفتند و در پایان این بازی فوتبالیست های استقلال تهران توانستند در دیداری که 6 بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد 6 بر صفر حریف خود را در هم بکوبند و دومین پیروزی خود را با این نتیجه کسب کنند.

در این گروه تیم های فوتبال نوجوانان افشید قم، آبی پوشان مرکزی، استقلال تهران، استقلال تهران و چیچکلو اسلامشهر بازی های خود در دور نخست مرحله گروهی را به شکل دوره ای به میزبانی هیئت فوتبال استان قم و باشگاه استقلال تهران برگزار می کنند.

اما در پایان بازی های روز سوم از گروه ششم، تیم فوتبال نوجوانان استقلال تهران به لطف تفاضل گل مناسب خود با کسب 3 پیروزی و 9 امتیاز از دو مسابقه در صدر ایستاد و تیم های فوتبال نوجوانان افشید قم و چیچکلو اسلامشهر نیز با کسب دو پیروزی، یک باخت و 6 امتیاز در مکان های دوم و سوم جدول قرار گرفته اند، ضمن اینکه تیم سفیر گفتمان قم با 4 امتیاز در مکان چهارم جدول جای دارد و همراه با آبی پوشان مرکزی شانسی برای صعود ندارند.

