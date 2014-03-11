آموزش و پرورش نقش مهمی در ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فريدون دريانورد بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این بخش افزود: در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب همه ما در ترویج و تحقق اقتصاد مقاومتی وظایفی بر عهده داریم و آموزش و پرورش در این زمینه از نقش مهمی برخوردار است.

وي با بیان اینکه مبحث آموزش، بحث اساسی هر کشوری است، اظهار داشت: اگر همه ما همه وقت را هم برای این امر مهم یعنی آموزش و پرورش بگذاریم کم است.

دريا نورد با بيان اينكه اساس پیشرفت کشور به توسعه آموزش و پرورش وابسته است، گفت: نقش این مجموعه در تامین و تربیت نیروی انسانی جامعه نقش زیربنایی و غیر قابل انکار است.

بخشدار هرمز تاکید کرد: تمامی عوامل ذی‌ربط باید در امر سوادآموزی مشارکتی جدی‌تر از قبل داشته باشند چرا که حتی یک بی‌سواد هم زیاد است.

وی با اشاره به جایگاه تعلیم و تربیت در جامعه اظهار کرد: هر گونه تغییر و تحول در جامعه باید از طریق آموزش و پرورش شروع شود و در تبیین و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی نیز باید آموزش و پرورش پیشگام شده و دانش آموزان، دبیران و فرهنگیان را از اهداف این طرح آگاه کند.

بخشدار هرمز با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سال جدید خواستار همکاری شهرداري و شورای اسلامی با دانش آموزان و مدیران مدارس برای نظافت مدارس و محیط آموزشی بخش شد و گفت: در این ایام باید فضای شاد و پاکیزه ای در جزيره حاکم شود.

وي نيز گفت :‌براي واگذاري زمين به فرهنگيان در كار گروه تخصصي كه با حضور بخشدار و شهردار ، شوراي شهر و نماينده فرهنگيان انجام گيرد تا زمينه حضور معلمين متخصص فراهم بشود.

وي همچنین گفت براي راه اندازي موقت اردوگاه دانش آموزي هرمز پيگيري بشود تا آب و برق آن مجموعه تا قبل از سال راه اندازي بشود.

بخشدار هرمز نيز عنوان كرد: با توجه به اين هرمز يك جزيره است ولي متاسفانه فرهنگيان ما از حق جزاير محرومند كه بايد پيگيري بشود تا معلمين ما به حق خود برسند.

دريانورد نيز اظهار داشت: براي بر قراري كلاس هاي كنكور براي دانش آموزان با اساتيد دانشگاه آزاد هرمز تعاملي بشود كه اين كلاسها برگزار بشود.

در ادامه علي بمپوريان مدير آموزش و پرورش هرمز و دبير شوراي آموزش و پرورش هرمز گزارشي از عملكرد شش ماه اين اداره به اعضاي شوراي کرد.