سربلندی ایران اسلامی مرهون فرهنگ شهادت و مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، سردار حسین دهقان که در آستانه 22 اسفند روز بزرگداشت شهدا، در جمع کارکنان وزارت دفاع سخن می گفت، با بیان اینکه فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تأسیس بنیاد شهید، پیش از شروع جنگ تحمیلی بود، افزود: اینکه حضرت امام خمینی(ره) با چه استدلال و بینشی به ضرورت تشکیل این نهاد رسیدند، جای تعجب دارد اما به هر حال نمونه و نشانه ای از دور اندیشی و ژرف نگری الهی ایشان در تشکیل نهاد مقدس بنیاد شهید متجلی است.



دهقان سپس با تشریح ویژگیهای شهید، با اشاره به اینکه مرگ یک امر طبیعی برای بشر بوده و غالب انسانها، زمان مرگ خود را به دست تقدیر می سپرند، افزود: در این میان مردان و زنانی هستند که با هوشمندی و زیرکی تمام، نوع و چگونگی جدا شدن از حیات را خود مشخص می کنند که عالی ترین مرتبه مرگ ها شهادت فی سبیل الله است.



وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: شهادت نوعی از مرگ نیست بلکه صفتی از حیات معقول است که فرد در مجموعه ای به نام جهان هستی در مسیر تکامل گام برداشته و به قرب الی الله می رسد و بر این اساس شهید این انسان ره یافته به ملکوت اعلاء، همواره زنده است و حیات او صفتی است بر مبناء حیات طیبه.



دهقان در سخنان خود با نگاهی گذرا به مفهوم شهادت از منظر امام علی(ع) گفت، شهادت از نظر امیرالمومنین(ع) محبوبی گمشده است که طالبش تا به آن نرسد، آرام نمی گیرد، از این رو این انسان کامل، وقتی خود در محراب نماز زخم شهادت بر می دارد، عاشفانه ندای(فزت و رب الکعبه) سر می دهد.



وی افزود: از نگاه امام علی(ع) مهمترین انگیزه های شهادت طلبی، شوق به لقاء الله، بزرگی روح، دل بریدن از دنیای فانی و دل بستن به حقیقت باقی و از همه مهمتر اجرای حق و احیای اسلام است.



وزیر دفاع گفت: انسانی که توفیق شهادت نصیبش می شود، کسی است که از همه تعلقات فاصله گرفته و دیدیم کسانی را که پیش از شهادتِ ظاهری، روح شان ملکوتی شده و از این دنیای مادی مفارقت یافته بودند و اساساً زنده و شاهد بودن شهید هم به همین جهت است.



دهقان با یادآوری این نکته که همه ما بنا به مسئولیت خود همرزمانی داشته ایم که به فیض شهادت رسیده اند، افزود: وقتی احوالات دوستانی که چه در طول مبارزه با طاغوت و چه در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند را مرور می کنیم، در می یابیم که آنها به لحاظ اخلاق و رفتار اسوه و الگو بودند و شهادت در واقع مشعلی شد که خداوند متعال در جان این بندگان برگزیده اش برافروخت، تا (ندای هل من ناصرا ینصرنی) امامشان را پاسخ گویند و آنان براستی راهشان را مردن در راه محبوب و معشوق برگزیدند تا در پیشگاه خداوند جاودانه باشند.



وزیر دفاع با تأکید بر اینکه به جز حیات، مطلق آنچه داریم را مدیون شهدا هستیم، افزود، تکریم و تعظیم شهیدان، تلاش مقدسی است در بر افراشتن پرچم سرخ استقلال و آزادی بشریت از یوغ ذلت و اسارت و گام بلندی است در راستای احیای ارزشهای مکتب توحید و عدالت، زیرا که شهادت مرگ در راه ارزشهاست و هر شهید مشعلی است که در بلندی عزت و سرافرازی یک ملت، جاودانه می درخشد.



دهقان با بیان فرازی از فرمایش گهربار مقام معظم رهبری که زنده نگه داشتن یاد شهدای انقلاب باعث تداوم حرکت انقلاب است، موفقیت، سربلندی و عزت امروز ایران اسلامی در تمامی عرصه های سیاسی، علمی و اجتماعی را مرهون زنده نگه داشته شدن فرهنگ شهادت و مقاومت در بین آحاد ملت دانست و خاطرنشان کرد: اگر مجاهدات فداکارانه جوانان این مرز و بوم که به این شهادتها منتهی شده است نمی بود، تاریخ این ملت، در زیر چتر سیاه ظلم و تجاوز و دخالت دشمنان اسلام و ایران به شبهای تار بدل می گشت.



وزیر دفاع در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز انقلاب اسلامی و امام شهیدان، یاد و نام بلند 3 وزیر شهید و هزار شهید گرانقدر صنعت دفاعی را گرامی داشت و افزود: تجلیل و تکریم خانوادهای معظم شهداء وزارت دفاع در واقع تجلیل از ارزشهاست که بطور جدی در دستور کار وزارت دفاع قرار گرفته است و انشاء الله با ادامه دادن را ه و آرمان والای شهیدان بتوانیم ذره ای از دین خود را به این ستارگان پر فروغ آسمان عزت و مردانگی ادا کنیم.